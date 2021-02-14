Сванидзе: Юлия Навальная готова стать лидером оппозиции и заменить своего супруга

По мнению политолога, в списке есть и другие имена.

Жена Алексея Навальная Юлия является главным претендентом на роль лидера несистемной оппозиции России, сообщает zakon.kz со ссылкой на URA.RU.

Но в списке есть и другие имена, заявил историк и политолог Николай Сванидзе в беседе с изданием.

Первый человек, который может заменить Навального, это, конечно, [жена Навального] Юлия Борисовна. Это будет органично и у нее есть весь нужный потенциал. Николай Сванидзе

По его мнению, все остальные в этом списке стоят во втором ряду, но все же они есть: Дмитрий Гудков (экс-депутат Госдумы), Илья Яшин (московский депутат), Лев Шлосберг (журналист, член партии „Яблоко“).

Огромный потенциал есть у Юрия Дудя, но он пока в политику не идет, занимается все-таки журналистикой. Все зависит от его решения, — сделал прогноз Сванидзе.

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