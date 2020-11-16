Как устроено ТВ в Германии

Незадолго до объединения страны в 1990 году в законодательство были внесены изменения, позволившие создавать частные радио- и телекомпании.

Директор департамента ТВ и контента J'son and Partners Consulting Дмитрий Колесов рассказывает о том, как устроено телевизионное вещание в Германии.

В Федеративной Республике Германия существует так называемая «дуальная система» телевещания, что означает наличие общественно-правового (ОПТВ) и частного телевидения.

ОПТВ состоит из государственных телевизионных холдингов, крупнейшим из которых является ARD (Рабочее содружество телерадиокомпаний ФРГ). В его состав входят Первый канал немецкого ТВ (Das Erste), новостной, развлекательный, девять земельных телевизионных каналов и более пятидесяти локальных радиостанций. На функционирование иновещания Deutsche Welle («Немецкая волна») компания получает дополнительный бюджет, субсидируемый федеральным правительством. Его теле- и радиопрограммы выходят на 30 языках (на русском - радио и сайт).

Кроме ARD в структуру ОПТВ входят ZDF («Второе немецкое ТВ» и еще 2 канала), а также телекомпании земель, не входящие в ARD. По действующему законодательству, операторы платного ТВ обязаны ретранслировать в своих сетях 10 каналов федерального общественно-правового ТВ (производства ARD и ZDF), а также как минимум один земельный канал, входящий в ARD.

Незадолго до объединения страны в 1990 году в законодательство были внесены изменения, позволившие создавать частные радио- и телекомпании. Сейчас такие вещатели существуют за счет размещения рекламы и производства собственных передач. Крупнейшие коммерческие холдинги страны: RTL Group (объединяет 59 телеканалов и 31 радиостанцию в 10 странах Европы) и ProSieben (7 бесплатных и 3 платных канала). Они заработали львиную долю из 4,5 млрд. евро телерекламных доходов в 2016 году.

Общественно-правовые телеканалы работают в особенных условиях:

Они созданы на государственной базе и их деятельность контролируется общественными советами (Medienanstalt). В Германии, в отличие от России, нет федерального закона о средствах массовой информации и все эти вопросы отнесены на уровень земель. Таких ведомств в ФРГ — 15 (в Берлине и в земле Бранденбург существует общая структура). Советы, в свою очередь, формируются партийными и общественными организациями.

При формировании сетки программ каналы должны учитывать обязательные квоты на показ новостей, познавательных и развлекательных передач.

Реклама не приносит общественно-правовым каналам значимых доходов, так как для них она полностью запрещена в выходные и праздники, а в будние дни — после 20 часов.

Самая большая часть доходов ОПТВ — это поступления от налога за пользование теле- и радиоприемниками. Формально это даже не налог, а сбор, которым ведает служба под названием «Сервис содействия ARD, ZDF и немецкому радио». Однако сбор обязаны платить все домохозяйства и юридические лица, независимо от того, смотрят они передачи общественно-правовых каналов или нет.

Пример письма-уведомления о необходимости оплаты и сумме сбора

Служба рассылает письма-уведомления об оплате и контролирует поступления. Оплатить сбор можно зарегистрировавшись в качестве плательщика на сайте сервиса или заполнив квитанцию в любом банке или почтовом отделении страны.

Для частных лиц величина сбора €17,50 в месяц за каждую квартиру или дом независимо от количества телевизоров и радиоприемников. Оплата осуществляется ежеквартально, раз в полгода или год. Скидки за годовой платеж не предусмотрены, а штраф за несвоевременную оплату — минимум €8. Можно получить уменьшение суммы (например, получателям социальных пособий, инвалидам) или освобождение от оплаты (слепоглухим, слепым-получателям пособия). Каждый раз решение принимается по индивидуальному заявлению.

Для юридических лиц сумма ежемесячного платежа рассчитывается исходя из количества сотрудников. Она колеблется от €5,83 (1-8 человек в штате) до € 3150 (более 20 тыс. человек) в месяц. Повышающие коэффициенты действуют для автотранспортных компаний и гостиниц, понижающие — для социальных учреждений.

В 2016 году общая собранная сумма сбора «на содействие телевидению» составила чуть больше €7,5 млрд. Эти деньги были распределены следующим образом:

46,7% (€3,5 млрд) поступили на финансирование 9 телекомпаний ARD в федеральных землях.

24,3% (€1,82 млрд) пополнили бюджет холдинга ZDF.

16,5% (€1,23 млрд) достались каналу Das Erste.

6,7% (€0,5 млрд) были переданы другим федеральным телеканалам ARD.

2,3% (€175 млн) получило немецкое государственное радио Deutschlandradio.

1,5% (€111 млн) пополнили кассу телеканалов федеральных земель, не входящих в ARD.

Оставшиеся €150 млн были потрачены в 2016 году на организацию работы земельных советов по делам средств массовой информации. Такая система финансирования способствует их независимости от частных вещателей и государства (доля в 2% от суммы собранных налогов зафиксирована в законодательстве). Советы являются общественно-правовыми институтами и базируются на самоуправлении. При этом их задачи, сфера деятельности и процедура назначения новых членов похожи во всех 16 федеральных землях Германии. Контрольный орган каждого совета состоит из определенного числа (до 45 человек) представителей различных организаций и объединений. В сферу их компетенции помимо контроля за деятельностью ОПТВ входит:

1. Выдача лицензий на определенный срок частным радио- и телевещателям. Компания, желающая получить разрешение, должна письменно обосновать цель своего будущего телеканала, подкрепив заявление доказательствами материальной обеспеченности для начала вещания. Выданный документ действует на территории всей страны. Доля иностранного капитала в СМИ никак не регулируется.

Отличия в земельных законах в части наказаний за невыполнение условий законодатейльства незначительны. В случае выявления нарушений действует следующая система воздействий (по мере увеличения тяжести наказания):

Указание на нарушение.

Предупреждение.

Денежный штраф.

Досрочное аннулирование лицензии.

2. Наблюдение за деятельностью электронных СМИ (например, защита интересов молодежи, контроль объема рекламы). К злоупотреблениям свободой массовой информации относятся: разглашение сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, призыв к насильственному захвату власти, свержению государственного строя, разжигание нетерпимости или национальной розни, пропаганда войны. В случаях доказательства вины журналистам и СМИ грозит уголовная, административная или иная ответственность. Важно отметить, что совет может только инициировать разбирательство, а итоговое решение о том, выходят СМИ за рамки закона или нет, находится в компетенции независимого Конституционного суда.

3. Наблюдение за поддержанием плюрализма мнений на частном телевидении. В разных регионах страны есть небольшие отличия в регулировании контента телекомпаний. По земельным законам Гамбурга, Бремена и земли Северный Рейн-Вестфалия, каждый канал должен отображать мнения всех групп и слоев населения. В то же время в соответствии с законами Берлина и Баварии плюрализм мнений должны обеспечивать все каналы в совокупности, а не каждый в отдельности.

Для регулирования общих вопросов надзора за СМИ с мая 1997 года земли создали специальную комиссию экспертов (ZAK, Kommission fuer Zulassung und Aufsicht — Комиссия по лиценизированию и надзору). Она является действующей на федеральном уровне компетентной контрольной инстанцией в области частного телевидения. Все заявки на получение лицензий, направляемые в земельные ведомства по делам СМИ, должны быть продублированы ей. Кроме того, комиссия может перепроверять уже выданные лицензии.

Этот краткий анализ системы функционирования телевидения Германии показывает, что при наличии устойчивого финансирования на рынке есть место региональному, общественному и частному ТВ. Кроме того, оказывается, что регулирование деятельности 674 телеканалов, работающих в стране, может быть построено с учетом особенностей жизни в разных федеральных землях и быть по факту независимым как от государства, так и от бизнеса.

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