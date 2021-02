Какую антенну купить для цифрового ТВ

Рассматриваем разные ситуации, чтобы сделать правильный выбор.

Телевизор — уже не такая незаменимая вещь для современного человека, как несколько лет назад. Но, даже пользователям интернета иногда необходим доступ к бесплатному цифровому эфирному телевидению. Для этого нужен телевизор, поддерживающий стандарт DVB-T2, и антенна. Для старого телеприемника понадобится приставка для приема цифровых каналов.

Выбрать ресивер сравнительно легко — по функциональности и цене. Намного сложнее определить, какая антенна нужна для цифрового телевидения — для этого следует знать требования к ее параметрам и особенности установки.

Как узнать, работает ли антенна с цифровым ТВ?

Предположим, что у вас уже есть антенна, но вы не знаете, будет ли она работать с цифровым телевидением. Проще всего «загуглить» модель и посмотреть описание: если в нем есть стандарт DVB-T2, значит менять устройство не надо. Если такой стандарт не указан, то уточните, в каком диапазоне работает антенна. Метровый (30 — 300 МГц) использовался для аналогового ТВ, цифровые сигналы передаются в дециметровом (300 — 800 МГц).

Виды антенн

Подбирать подходящее оборудование для приема цифровых каналов стоит начинать с информации о его классификации. DVB-T2 антенны разделяют по следующим признакам:

По месту установки – на комнатные, внешние, универсальные, автомобильные.

По наличию усилителя — на пассивные (без усиления сигнала) и активные.

Делятся антенны еще и по диаграмме направленности — на узконаправленные и широконаправленные. Этот показатель влияет на точность настройки приемников на передающие станции.

Требования к антенне

Ловить каналы DVB-T2 можно попробовать с помощью обычных комнатных и уличных антенн. Иногда для этого не приходится даже покупать дополнительное оборудование. Но для повышения качества сигнала пользователь должен знать, с какой антенной работает бесплатное цифровое телевидение, и с какими устройствами посмотреть телевизор не получится.

Главные требования для приема каналов:

Антенна должна работать с дециметровым диапазоном. Устройства, принимающие сигналы только в метровом диапазоне, для телевидения DVB-T2 не подходят.

Желательно наличие усилителя. Если речь идет о городе, где телевышка недалеко, можно обойтись и без него. Но на даче, в сельской местности усилитель необходим.

Устройство должно быть остронаправленным для того чтобы не вносить дополнительные искажения в сигналы.

Если сигнал зашумлен, попробуйте антенну с фильтрами на выходе. Приобрести фильтр для защиты от LTE сигналов можно отдельно, но стоят они от 600 рублей. При этом необходимо учесть, какие каналы ТВ они будут пропускать, чтобы не остаться без любимых передач. Помехи часто возникают от вышек мобильной связи, фильтры успешно их отсекают.

Важный критерий для выбора – количество телевизоров. Для подключения одного домашнего телеприемника чаще всего выбирают пассивные устройства. Если их несколько, и сигнал разводится с помощью обычного «краба», лучше покупать активные модели. Впрочем, усилитель можно и докупить отдельно, если антенна у вас уже есть, но качеством изображения вы недовольны. Это небольшой блочок со своим питанием: к входу подается сигнал от антенны, выход подключается к ТВ.

Комнатная антенна

Выбирая, какую антенну купить для цифрового ТВ в квартире, учитывают не только удаленность вышки от телевизионного приемника, но и ее мощность. 100-ваттный передатчик обеспечивает хороший прием сигнала на расстоянии до 10 км, киловаттный — 35 км, модель на 5 кВт — до 50 км. Правда, информацию о мощности узнать непросто — но обычно в больших городах она составляет не меньше 5 кВт. В то же время прямой видимости телевышки в городских условиях практически нет, и расстояние, на котором каналы можно принимать без усилителя, уменьшается.

Комнатные антенны без усилителя — неплохой вариант для зоны мощного сигнала. Это самые простые модели, стоимость которых не превышает 500 руб., например, Hyundai H-TAI100.

Если сигнал от вышки недостаточно мощный, а вешать антенну на улицу нет возможности или желания, стоит остановить свой выбор на комнатной антенне с усилителем. Например, Ritmix RTA-100 AV с усилением 32 дБ. Еще один популярный и доступный по цене вариант — ТВ-антенна Дельта К131А.03, с помощью которой сигнал усиливается на 40 дБ.

Уличные антенны

Вся прелесть уличных антенн в том, что они могут быть какого угодно размера и установить их можно повыше, где сигнал ловится лучше (например, на крыше). Неудивительно, что именно такие устройства обеспечивают надежный прием. В зоне мощного и среднего сигнала уличные антенны могут быть без усилителя. Для того чтобы ловить цифровые каналы на большом расстоянии или в условиях плохого приема (сложный рельеф, высокие здания) требуется не только усиление, но и точное направление антенны на передатчик.

Как определить это точное направление? Проще всего посмотреть на антенны соседей, у них-то уже все настроено. Другой вариант — просто покрутить ее в разные стороны и оценить, в каком положении она обеспечивает хорошее изображение и звук.

Что касается высоты размещения, можно действовать по принципу «чем выше — тем лучше». Для города это может быть 25-30 м, в пригороде или небольшом населенном пункте — 20 м, в селе — не меньше 10 м. Лучшее место для размещения — самая высокая точка (крыша или фронтон дома).

К самым популярным уличным моделям относятся устройства с логопериодической и волновой конструкцией. Если нужен наружный вариант без усиления, подойдет антенна Hyundai H-TAE140.

Модели с усилителем стоят чуть дороже, но все равно за 1000-1500 руб. вполне можно найти отличный вариант. Например, вот такой Locus L 025.09 с относительно высоким коэффициентом усиления.

Кстати, есть еще и универсальные антенны. Например, One For All можно прикрутить к стене дома как изнутри, так и снаружи. Эти модели выглядят очень необычно для устройств такого типа, но по уверениям производителя обеспечивают хороший прием на расстоянии до 25 км от передатчика, к тому же оснащены фильтром от помех сетей 3G/4G.

Антенны для дачи

Устройства для приема цифровых каналов, предназначенные для дачи, не отличаются от обычных уличных. Хотя из-за того, что дачные участки обычно расположены за пределами города, антенна должна быть активной. Характеристики усилителя подбираются так же, как для городских условий, а высота подвеса — как для сельской местности или примерно 10 метров.

Одним из типичных вариантов для дачи — антенна типа «Двойной квадрат», простая и эффективная. Если такую антенну найти не получится, можно приобрести модель Locus Мeридиан-60AF Turbo с усилением сигнала на 31 дБ.

Особенности покупки и монтажа

Определившись с типом и моделью антенны, стоит переходить к этапу покупки. Для этого можно обратиться в любой магазин, занимающийся поставками электроники. Желательно выбрать модель, которую поставляют вместе с крепежом. Оставшиеся детали, включая кабель и переходники для нескольких телевизоров, покупаются отдельно.

Кроме выбора и покупки антенны, следует правильно устанавливать ее в квартире или на улице. Устройство может крепиться к стене, оконной или балконной раме. Если антенну устанавливают на мачте, ее рекомендуется закрепить на трубе диаметром 4-5 см. Конструкция должна оставаться неподвижной даже под порывами ветра: в этом случае сигнал будет стабилен. Не рекомендуется установка рядом с поверхностями, создающими помехами — например, металлочерепицей и линиями электропередач.

Подведение итогов

Подключение к цифровому вещанию требует тщательной подготовки — выбора антенны и правильной установки устройства. При этом не обязательно выбирать модели с максимальным усилением сигнала. Избежать покупки неподходящего оборудования можно, узнав, какими антеннами пользуются соседи, или обратившись к специалистам, знакомых с правилами выбора и расчета мощности усилителем.

