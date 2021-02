Мировые медиагиганты: Türk Telekom

В 1923 году после того, как в стране сменилась политическая формация и Республика пришла на смену империи, РТТ перешла под контроль Главного управления Республики.

История телекоммуникаций в Турции долгая и интересная. Как и во многих странах, она уходит корнями в конец 19 века. Продолжением этой истории сегодня является Türk Telekom — компания, появившаяся в 1995 году в результате реорганизации Turkish Post (PTT). Позднее, в 2005 году компания была приватизирована Oger Telecom, саудовской компанией, неоднократно подвергавшейся критике за неумелое руководство. На данный момент Türk Telekom Group является одним из крупнейших телекоммуникационных операторов в мире. Пользователями телефонной сети общего пользования ТТ являются более 16,8 млн абонентов, услугами доступа к всемирной сети пользуются свыше 6 млн подписчиков, а мобильной связи — более 12 млн. Масштабную сеть обслуживают более 34 000 сотрудников. "Тюрк телеком" также является держателем контрольных пакетов акций таких операторов, как TTNet, Argela, Innova, Sebit A. Ş. и AssisTT. Доля оператора составляет в них от 80 до 100%. Таким образом, сеть провайдера охватывает всю страну. Акции же самой компании распределены следующим образом: 55% принадлежит Oger Telekomünikasyon A.Ş., а 30% — Подсекретариату Казначейства Турции. Оператор также, как и европейские компании уделяет большое внимание спорту и является собственником стадиона Türk Telekom Arena, домашней площадки спортивного клуба Galatasaray S. K. Это одна из самых больших футбольных арен Турции. Она вмещает более 52 тысяч зрителей. История

Служба РТТ или Posta ve Telgraf Teşkilatı — предтеча современного Türk Telekom — была основана в 1840 году в качестве национального почтово-телеграфного управления. Османская империя была крупным и экономически развитым государством, поэтому первый телеграф в стране появился уже в 1855 году. Первые же телефонные услуги были оказаны в 1906-ом. В том же году название службы было изменено на Posta Telgraf Telefon. Таким образом привычная для турков аббревиатура сохранилась. В 1923 году после того, как в стране сменилась политическая формация и Республика пришла на смену империи, РТТ перешла под контроль Главного управления Республики. А в 1995 году телекоммуникационные услуги службы были переданы свежесформированному Türk Telekom, который вскоре был приватизирован. Основные дивизионы

TTNet является ведущим поставщиков ШПД в стране. При этом TTNet — единственные, кто поставляют услуги в формате quadro-play. По данным на 2013 год, услуги этой компании потребляют 620 000 интернет-пользователей и 1,8 млн телезрителей. При этом общее количество абонентов насчитывает более 6,3 млн в более чем 80 городах Турции. При этом TTNet является первой турецкой компанией, которая приняла участие в программе Business Call to Action (BCtA), сформированной и запущенной под эгидой Организации Объединенных Наций. Innova Bilişim Çözümleri A.Ş. работает в мультиформатном режиме, который едва можно вместить в три понятия "финансы, телекоммуникации, маркетинг". Компания предоставляет комплексные решения для бизнеса любой направленности и величины в формате consultancy-design-application development-integration-maintenance value (консультации-дизайн-разработка приложений-интеграция-обслуживание производственно-сбытовой цепи). AssisTT принадлежит Türk Telekom на 100%. Этот дивизион отвечает в семействе ТТ за коммуникации с конечным клиентом. То есть обслуживание клиентов (включая колл-центр), продажи, а также маркетинговые решения. Компания была создана в 2007 году и на данный момент является третьим в стране по величине игроком на рынке удаленных коммуникаций с клиентом. AssisTT обслуживает интересы многих крупных компаний Турции. Argela Software and Information Technologies предлагает технологические решения для операторов услуг связи. Первоначально компания предоставляла компоненты оборудования и программного обеспечения для базовых станций (4G). На данный момент Argela предоставляет свои услуги операторам в шести странах мира. По этой причине штаб-квартиры компании расположены не только в Анкаре и Стамбуле, но и в Калифорнии. AVEA является одним из самых молодых мобильных операторов Турции. Компания была основана в 2004 году и за 10 лет работы сгенерировала абонентскую базу в более чем 12,5 млн подписчиков. "Авеа" и постоянно инвестирует средства в развитие технологий и инфраструктуры. В штате компании почти 2000 сотрудников. Оператор имеет роуминговые соглашения с 516 операторами в 189 странах мира. И эти цифры продолжают расти. Sebit Eğitim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. — один из самых старых активов Türk Telekom. Это тот случай, когда "дочка" старше материнской компании — "Себит" была создана в 1988 году научно-исследовательским Советом Турции. Компания была приватизирована в 1996 году. "Себит" занимается разработкой и реализацией программного обеспечения уровня К-12. Продукция Sebit представлена на китайском, малазийском, американском и британском рынках. Их клиентами являются Союз банков Турции, Секретариат оборонной промышленности, Агентство по государственным закупкам, а также множество крупных компания (Coca-Cola, Migros, Siemens и другие). Цены

Türk Telekom поставляет телевидение под брендом Tivibu. При этом оператор предоставляет платное ТВ на кросс-платформенной основе. Другими словами, просматривать любимые телеканалы можно как через телеприемник, так и с помощью мобильного телефона или планшета.

В стандартный пакет входит порядка 100 телеканалов. При этом (маркетологам на заметку) "20% из них в HD-формате". Стоимость удовольствия — 9 турецких лир. Дополнительный кино-пакет обойдется еще в 19 лир. В этом случае количество каналов возрастет до 190 — из них лишь 30 в HD. Мобильная версия основного пакета обойдется всего в 2,90 лир. Дополнительный Кино-пакет — в 5,90. Независимо от платформы, пакет Tivibu Super, включающий каналы Fox Life, FX, Fox Crime, Eurosport, Discovery, National Geographic и BBC, обходится в 39 лир. При этом количество HD каналов увеличивается незначительно — до 40 шт. Средняя цена пакетного предложения составляет 73,80 лир в месяц. В него входит интернет на скорости до 8 Мбит/с, городская и мобильная телефония, мобильный интернет и Кино-пакет Tivibu. При этом, если исключить из этого набора ТВ и городскую телефонию, то стоимость домашнего и мобильного интернета будет ненамного меньше — 66,90 лир в месяц, что по сегодняшнему курсу составляет порядка 1300 рублей.

