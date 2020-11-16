Мировые медиагиганты: Telecom Italia/TIM

В прошлом году компания провела масштабный ребрендинг, в результате которого объединила свои активы под единым берндом — TIM.

В Италии дела с телекоммуникациями никак не хуже, нежели в соседних Германии, Франции и Англии. Даже несмотря на сложную экономическую ситуацию. Более того, говорят, что для итальянцев связь представляется более важной, нежели для других жителей западной Европы.

Ведь по статистике именно жители "Сапога" говорят по телефону дольше, чем все остальные. То же самое касается интернета и рынка платного телевидения. Однако при этом, аналитики отмечают, что скорость соединения в Италии значительно ниже, нежели в той же Германии, где до сих пор самой распространенной технологией остается DSL. С учетом повышенной потребности в связи жителей солнечного юга, в Италии высокая конкуренция на рынке телеком-услуг. Одной из самых крупных рыб в этом мутном аквариуме является Telecom Italia. Оператор появился 1994 году, в результате слияния сразу нескольких брендов: Sip, Iritel, Italcable, Telespazio и Sirm. Нужно отметить, что все они находились в собственности государства. Появление Telecom Italia стало частью программы по реформированию телекоммуникационной отрасли, инициированного министерством финансов Италии. В 1995 году были выведены два подразделения. Первое — TIM (Telecom Italia Mobile) — отвечало за мобильную связь (стандарт GSM). Второе — TIN (Telecom Italia Net) — был первым интернет-провайдером Италии, услугами которого итальянцы начали пользоваться в 1996 году. Через год оператор был приватизирован. На данный момент его крупнейшим акционером является холдинг Olimpia, который в свою очередь на 80 % принадлежит индустриальному холдингу Pirelli. Себе же Telecom Italia оставил скромные 0,94 %. Еще через три года, в 2000 году "Телеком Италия" приобрела двух локальных операторов — Tin.it и Virgilio, что позволило провайдеру предоставлять не только телефонию (в том числе и мобильную) и интернет, но и телевидение, как кабельное, так и эфирное. По данным за 2014 год Telecom Italia являлся крупнейшим телекоммуникационным оператором страны. К его сети было подключено 14 млн домохозяйств (сюда входит и телефония, и интернет, и телевидение). Мобильной связью TI пользовалось около 37 млн человек. Ну а буквально в прошлом году компания провела масштабный ребрендинг, в результате которого объединила свои активы под единым берндом — TIM.

История

Развитие телекоммуникаций в Италии связано не с самыми приятными событиями. Первый телефонный аппарат появился на "Сапоге" в 1925 году, в кабинете Бенито Муссолини. Его установила итальянская компания Stipel, основанная все в том же 1925-ом. Немного позднее появились конкуренты: TIMO, Teti, TELVE и SET. Впрочем, конкурентами их в полном смысле считать нельзя, так как каждый из операторов работал в четкой привязке к определенной географической зоне. В 1964 году все эти компании были объединены под единым брендом SIP, который позднее вошел в объединение Telecom Italia. Надо сказать, что появление SIP (равно как и появление Telecom Italia) было вызвано инициативой Министерства финансов Италии. Аббревиатура SIP расшифровывается как Società Idroelettrica Piemontese, что буквально переводится как "Компания "Гидроэлектростанции Италии". С момента появления и досередины 90-х SIP был монополистом в Италии. И в данном случае это не просто приятное (или неприятное) слово. Это напрямую сказывалось на населении. Например, все это время с домохозяйства взымалась абонентская плата на пользование домашним телефоном. Сумма платежа в пересчете на современные деньги составляла €120. Телевидение

По данным GFK за 2013 год, большинство телезрителей в Италии предпочитало эфирное телевидение. Из 25,4 млн домохозяйств эфирное ТВ смотрели 23,2 млн домохозяйств, 1,6 млн принимали сигнал со спутника. Что касается кабеля, то здесь все печально. На его долю выпадало 0,1 млн домохозяйств. Даже с IPTV дела обстояли лучше — 0,6 млн. Аналитики сходятся во мнении, что причиной такого по-своему уникального и совершенно неправильного развития платного телевидения является Сильвио Берлускони. Да-да, тот самый Берлускони. Именно ему вменяют в вину задержку развития телекоммуникаций в стране. Действия Берлускони явно играли на пользу оператору Mediaset, занимавшемуся распространением платного цифрового эфирного телевидения. У Берлускони был свой интерес, так как он косвенно владел Mediaset. Сегодня на долю этого оператора приходится 16,7 млн домовладений. Доля Telecom Italia значительно меньше — всего 550,000. Цены

Базовые 27 телеканалов оператор предоставляет для бесплатного просмотра. Всего же Telecom Italia может предложить своим абонентам 136 каналов, из которых лишь 40 транслируется в HD-формате. Телевидение от Telecom Italia — это "эфир" и IPTV. Максимальная стоимость пакета телеканалов составляет €45,81, минимальная — €13,86. Цена остается неизменной в течении 36 месяцев.Стоимость фирменного декодера — €49. Его можно также приобрести в аренду за €2 в месяц. Отдельно можно приобрести подписки на Netflix. За контент в SD-формате просят €7,99 в меясц, за прибавку к библиотеке контента в HD — €9,99, а UHD-контента — €11,99. Премиальный пакет каналов Tutto Premium, в который входят Serie TV, Cinema, Infinity и Calcio&Sport также приобретается отдельно. Его стоимость составляет €35 в месяц. В рождественский период оператор распространяет Tutto Premium со скидкой — за €25. Что касается интернета, то тариф Internet Senza, предусматривающий скромнейшую по российским меркам скорость в 7 Мбит/с, обойдется около €38 в месяц. За 20Мбит/с придется заплатить уже €45. Говорить о привычных нам скоростям в 100Мбит/с не приходится. Как и многие представители старушки Европы, итальянцы не спешат ставить на полку технологии прошлого тысячелетия. Доступ к сети интернет предоставляется с помощью модификации DSL — ADSL2+. Оптика в стране тоже имеется, однако, стоит заметить, что повсеместная прокладка оптиковолокна в Италии сейчас действительно не является вопросом первой необходимости. Так как модернизация обойдется дорого, а окупаться это дело будет долго. А в условиях глубокого экономического кризиса подобное решение можно сравнить с выстрелом в ногу. В целом, картина по стране более-менее ровная. Средняя и самая популярная скорость на тарифах равняется 7 Мбит/с. Распространены тарифы с ограничением по трафику. Стоимость безлимитных тарифов начинается от €19. Стоимость подключения к сети колеблется от €39 до €97 (в случае подключения оптики). Проблемный актив

Начало 21 века ознаменовалось для оператора большим количеством долгов, в связи с чем компания повысила цены на услуги. Сегодня эти цифры кажутся фантастическими, но в 2002 году интернет на скорости 8 Кбит/с обходился итальянским налогоплательщикам в €40 в месяц.

Частично меры себя оправдали. У оператора появились средства для развития и экспансии. Telecom Italia открыла несколько филиалов в Южной Америке: в Бразилии (бод брендом TIN Brasil), в Аргентине и Парагвае под брендом Telecom Argentina Group. Однако в целом картина не улучшилась, что привело к тому, что генеральный директор "Телеком Италия" Марко Транкетти Провера ушел в отставку. В 2007 году Telecom Italia заинтересовал российскую компанию АФК "Система". Представители отечественного телекоммуникационного бизнеса официально заявили о том, что ведут переговоры с "Пирелли" (владеющим 17,99 % Telecom Italia) о покупке доли акций провайдера.Отечественные аналитики отметили, что покупка итальянского оператора является не самым лучшим решением руководства АФК, так как Telecom Italia является "проблемным активом с большими долгами". Кроме того, отмечалось, что куда более верным будет инвестирование в растущие сегменты телекоммуникационного рынка. А рынок западной Европы к середине 00-х годов таковым уже не являлся. Правда, на это Telecom Italia парировал, что после реорганизации оператор делает ставку на динамично развивающиеся секторы телекоммуникационного рынка. А это неминуемо отразится и на финансовых показателях. В итоге в 2007 году оператора приобрела компания Telco, частично принадлежащая Telefónica. Борьба с модернизацией сетей

Довольно забавная ситуация сложилась в 2011 году. Крупнейшие операторы Европы, среди которых помимо Telecom Italia значилась France Telecom, Telefonica и Vodafone, возмутились инициативой Евросоюза по модернизации телекоммуникационных сетей. Брюссель предпринял ряд законодательных инициатив, которые были призваны ускорить переход на волоконно-оптические линии. Представители рынка на слова не скупились. Глава Telecom Italia Франко Бернабе, например, так и вовсе назвал инициативу Брюсселя "полным безумием". Тем более, что результатом новых законов должно стать повсеместное снижение цен на услуги. И конечно же, компании должны были принять в модернизации самое активное участие. За участие в проекте операторов обещали освободить от ряда плат, но при этом сама стоимость модернизации европейских сетей оценивалась в $270 млрд. Получается, операторам предложили заплатить за то, чтобы в дальнейшем понизить выручку. Программа не реализована в полной мере по сей день. И причиной тому не только Берлускони, который (как было отмечено в начале статьи) не спешил повышать качество телекоммуникационных услуг конкретно в Италии. Дело в крупнейших операторах Европы и Еврокомиссии, видение светлого будущего которых — диаметрально противоположны. Точнее, оно, наверное, одно. Но тратить на него деньги ни одной из сторон не хочется.

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