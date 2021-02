Мировые медиагиганты: Frontier Communications, американец с традициями

На сегодняшний день компания представлена в 28 штатах, что составляет более половины от общей территории страны.

Для постоянных читателей нашего цикла давно стал очевиден тот факт, что наибольшее скопление крупнейших телекоммуникационных брендов находится в США и Канаде. При этом операторов Северной Америки отличает уникальный "модус операнди", включающий неутомимую тягу к авантюризму, бескомпромиссную любовь к профессиональному спорту, агрессивное взаимодействие с конкурентами, а также особый шик и размах. При этом, чем крупнее компания, тем в большей степени в ней выражены эти признаки. Frontier Communications Corporation— это не AT&T, не Verizon и не Time Warner. Это компания совсем другого порядка. За последний год она скатилась в рейтинге крупнейших операторов с 66 на 74 место. Тем не менее, "Фронтир" по-прежнему остается крупным игроком на рынке США. По данным на конец марта 2016 года, оператор обслуживает 2 486 700 абонентов, пользующихся услугой доступа к сети интернет. Что касается подписчиков телевидения и видеосервисов "Фронтир", таких по данным Zacks Equity Research насчитывается 543 400. Компания также поддерживает профессиональный спорт и является спонсором многих мероприятий. Кроме того в Рочестере, штат Нью-Йорк, располагается Frontier Field. А в одном из городов Айдахо находится Frontier Ice Arena. Как и многие североамериканские коллеги, Frontier Communications начали свою работу в качестве телефонной компании. Причем, в отличие от подавляющего большинства конкурентов, свивших уютные гнезда в крупнейших регионах страны, "Фронтир" не боялись замарать руки. Они работали в сельской местности. Там, куда не могли или не хотели добраться остальные. Таким образом, название компании полностью раскрывает ее характер и ареал обитания

Задолго до появления цифрового телевидения и интернета как такового "Фронтир" строили свою сеть, добившись статуса четвертого оператора по зоне покрытия в США. На сегодняшний день компания представлена в 28 штатах, что составляет более половины от общей территории страны. История Уилбура Бертона Фошея

До 2008 года компания называлась Citizens Communications. Однако история бренда начинается задолго до появления и этого названия. В 1935 году в качестве одной из дочек W.B. Foshay Co. была основана компания Citizens. Ни о какой самостоятельности на тот момент не могло быть и речи, W.B. Foshay Co полностью контролировала деятельность Citizens. В том числе это касалось и распределения финансов. Основателем компаний являлся Уилбур Бертон Фошей — человек, который благодаря своей деловой хватке навсегда вошел в историю Миннеаполиса. Некогда он взял $6000 в кредит и к 1916 году построил бизнес-империю, интересы которой распространялись от финансов до недвижимости. В том числе Фошей приложил руку к Kitsap County Transportation Company —важнейшему речному транспортному узлу в округе Китсеп. Уже к 1927 году он был настолько богат, что построил 32-этажный небоскреб Foshay Tower, ставший самым высоким зданием к западу от реки Миссисипи. Два года спустя Фошей, с детства увлекающийся монументальным искусством, украсил свою башню гигантскими буквами, вырезанными из индианского известняка. К слову, именно из этого известняка был создан Монумент Вашингтона. Это была настоящая роскошь, позволить которою мог далеко не каждый магнат. Фошей же украсил здание с четырех сторон, организовал иллюминацию, а после окончания строительных работ устроил трехдневный праздник стоимостью в $120 000. И это в начале Великой Депрессии, периода, когда из-за суммы в тысячу раз меньше люди выпрыгивали из окна. Два месяца спустя Уилбур пожалел о тратах. Крах фондовой биржи крепко ударил по акциям его компаний. Это вынудило предпринимателя пойти на рисковые шаги, в результате которых он был арестован. Следствие обвинило Фошея в мошенничестве, а суд приговорил к "отсидке" в федеральном исправительном учреждении. Спустя три года президент Рузвельт смягчил приговор.

В 1947 году Уилбур Фошей был амнистирован по указу нового президента — Гарри Трумена. Однако, к этому моменту об обнищавшем магнате все позабыли. Обедневший старик умер один в доме для престарелых в Миннеаполисе. Citizens Utilities

Тем временем Citizens Utilities крутились, как могли. Их работу можно назвать более чем успешной, так как компания пережила жуткий кризис 30-х годов, сохранив собственную штаб-квартиру в здании Foshay Tower, которое, несмотря на подмоченную репутацию своего основателя, все равно стало символом Миннеаполиса. Тем не менее, назвать "Ситизен" процветающей фирмой было нельзя. После Второй Мировой войны доход компании составлял около $2,4 млн, в то время как чистая прибыль равнялась $180 000. В то же время активы почившего магната распродавались, и на Citizens Utilities обратил внимание молодой финансист с Уолл-Стрит по имени Ричард Лоуренс Розенталь. Уроженец Канады Розенталь появился на свет в 1915 году. В то время предыдущий владелец "Ситизен" уже разжигал банкнотами камин. Розенталь с отличием окончил аспирантуру в Нью-йоркском университете. Компания Citizens Utilities стала его первым приобретением. На момент заключения сделки финансисту был всего 31 год. В последующие годы его приобритениями станут стратегические предприятия Michigan Gas and Electric и New York Water Service Corporation. Розенталь заявил, что Citizens — яркий пример плохого управления, после чего занял пост президента, исполнительного директора и председателя правления Citizens Utilities. Вскоре штаб-квартира была перенесена из Миннеаполиса в Стэмфорд, штат Коннектикут, где Розенталь жил. В последующие годы под успешным управлением Ричарда Розенталя Citizens приобрели около 40 предприятий в газовой, энергетической и телекоммуникационной сфере. В 1980 году в интервью журналу Barron постаревший финансист подсчитал, что тот, кто вложил в 1946 году $10 000, к концу 70-х заработал $1,8 млн. Телекоммуникации

Фокусировка на телекоммуникациях произошла довольно поздно — в начале 90-х. Citizens вложили $1,1 млрд в покупку у GTE Corp. телефонной сети, рассчитанной на обслуживание 500 000 абонентов в девяти штатах. В 1994 году был приобретен оператор Flex Communications, предоставляющий услуги городской и сотовой телефонии, пейджинга и голосовой почты. Flex обслуживали 5500 абонентов и открыли "Ситизен" выход в крупные города, такие как Олбани, Сиракузы, Джонстаун, Норвич, Мидлтаун и Нью-Йорк. В последующие два года были приобретены AllTel Corp., Ogden Telephone Company, Rhinelander Telecommunications Inc., открывшие доступ к рынку Западной Вирджинии, Орегона, Теннеси, Юты, Нью-Мексико и Калифорнии.

Также была приобретена компания US West Communications Inc., предоставляющая услуги полумиллиону абонентов в сельской местности. Таким образом, "Ситизен" стали крупнейшим поставщиком телекоммуникационных услуг для сельских жителей в девяти штатах. К сожалению, концентрация на телекоммуникациях вынудила "Ситизен" продать ряд активов, не связанных с отраслью. В их числе Atmos Energy, American Water Works, UNS Energy, Vermont Electric Cooperative, Kauaʻi Island Utility Cooperative и Kinder Morgan. Frontier Corp.

К середине 00-х годов Citizens Communications обслуживали более 5 млн абонентов. Заметим, что для кризиса индустрии, развернувшегося в начале 21 века, оператор чувствовал себя более чем хорошо и продолжал совершать крупные сделки. В том числе была совершена судьбоносная покупка — локальная компания Frontier Corp., обслуживающая к тому моменту более миллиона подписчиков, из них полмиллиона — сельские жители. Такого впечатляющего результата "Фронтир" добился за десять лет, с момента основания в 1993 году. Узнаваемый бренд Frontier Corp. в итоге был принят за основной бренд для предоставления телекоммуникационных услуг. Соответствующее решение было объявлено в мае 2008 года. После чего на Нью-Йоркской фондовой бирже символы CZN были заменены FTR.В смене бренда нет ничего удивительного. За первый год работы в труднодоступных регионах Frontier Corp. набил солидную базу в 190 000 подписчиков. Годом спустя благодаря сделке с Contel of New York (в будущем Citizens Telecommunications Company of New York) база увеличилась почти вдвое и равнялась 270 000 абонентов. Frontier нельзя назвать акулой. В поведении компании мало агрессии, а питается она, как мы уже успели заметить, мелким планктоном. Договаривается же с соплеменниками исключительно полюбовно и только так расширяет свой ареал обитания. Такая экспансия продолжается и по сей день. Например, в мае 2009 года "Фронтир" заключил сделку с Verizon о приобретении 4,8 млн используемых телефонных линий в обслуживание. Сума сделки составила $8,6 млрд. Среди приобретенных подписчиков значились как физические, так и юридические лица. К слову, с Verizon у "Фронтир" давняя дружба, которая главным образом выражена в предоставлении услуги телевидения. Но об этом немного позднее. В результате сделки оператор вышел в такие штаты как Аризона, Айдахо, Иллинойс, Индиана, Мичиган, Невада, Северная Каролина, Огайо, Орегон, Южная Каролина, Вашингтон, Западная Вирджиния и Висконсин. При этом в некоторых из них от компании требовали не повышать существующих тарифов. Аналитики отмечают, что после аналогичных сделок "Веризон" с FairPoint Communications и Hawaiian Telcom, последние обанкротились. Frontier имели определенный запас прочности, поэтому выстояли. Однако, как мы указали в начале статьи, оператор теряет прибыль и падает в рейтингах. Тем не менее, в 2015 году "Фронтир" решился на еще одну рискованную сделку с Verizon. На этот раз были приобретены активы для предоставления ШПД и Fios в Калифорнии, Техасе и Флориде. Сделка была закрыта спустя год: с 1 апреля 2016 года доступ к всемирной сети и телевидение абонентам Verizon в этих штатах стали предоставлять Frontier Communications. Подобная сделка состоялась между Frontier и гигантом AT&T. В результате контракта AT&T продали бизнес по предоставлению услуг ШПД и спутникового телевидения. По условиям сделки под контролем "Фронтир" оказался сервис U-verse Video, а также дочерние компании Southern New England Telephone и SNET America. Fios

Frontier Communications — ребята не из брезгливых. После приобретения сетей они с удовольствием используют инфраструктуру Verizon. В том числе и сервис FiOS, благодаря которому абоненты пользовались интернетом, телефонией и телевидением через оптико-волоконный кабель. FiOS популярен в семи штатах — в Калифорнии, Техасе, Флориде, Индиане, Южной Каролине, Орегоне и Вашингтоне. Другими словами, FiOS для "Фронтир" стал более чем удачным приобретением.В свое время FiOS стал главной фишкой Verizon. Счастливые подписчики сервиса могли просматривать телевидение и на своих гаджетах, а также самостоятельно определять для себя контент. Такой подход к платному телевидению произвел настоящий фурор во второй половине 00-х. Главным образом потому, что клиенту предлагалось оплачивать не укомплектованный телеканалами эфир, а лишь тот контент, который он выбрал для себя сам. Verizon анонсировал запуск FiOS в 2005 году и годом позже поставил услугу на коммерческие рельсы. В проекте также участвовал бренд Motorola. После приобретения FiOS "Фронтир" сохранили оригинальное название уже знакомого клиенту сервиса, по-джентльменски подставив свое имя — Frontier FiOS. Руководство компании также заявило, что вся политика FiOS, в том числе и ценовая, останется неизменной. Однако, потом им пришла в голову другая мысль — брать за инсталляцию оборудования, необходимого для пользования сервисом, $500. Жители семи (не самых бедных) штатов справедливо возмутились, так как ранее инсталляция для новых абонентов была совершенно бесплатная.Как получилась сумма в $500 — тоже вопрос. На него представители Frontier Communications ответить не смогли и предпочли отменить решение о взимании платы. Как только американцы вздохнули с облегчением, Frontier нанесли новый удар. Они повысили тарифы на 50%. И не везде, а только в Индиане. Позже откатили и это "нововведение". Но осадочек, как говорится, остался, и количество подписчиков FiOS TV начало стремительно уменьшаться. Положение дел

На примере этой ситуации с FiOS можно четко проследить, почему у оператора начались проблемы. Налицо системны ошибки в управлении. А судя по некоторым решениям, компанией и вовсе управляет Доктор Зло. Итогом такого ведения дел стал массовый отток абонентов. Как результат — убыток в $180 млн во втором квартале 2015 года. На первый квартал 2016 года аналитики прогнозировали еще более плачевный результат. Однако, руководству компании удалось натянуть штурвал на себя настолько сильно, чтобы "поднять нос" пикирующей компании, избежав катастрофы. В первом квартале Frontier Communications сумели сыграть в плюс. Тем не менее, согласно данным, опубликованным Zacks Equity Research, объем доходов по телефонии упал на 5%, по интернету на 11%. Поэтому радоваться особенно нечему. Денежный поток существенно сократился. Это касается и "налички". В первом квартале 2016 сгенерировали $374 млн наличными. В последнем квартале прошлого года сумма была значительно больше — $504 млн.

Аналитик Дэниэл Клайн в свою очередь отмечает, что на фоне конкурентов, вроде Comcast и Time Warner Cable (предоставляющих те же услуги и работающих в том же регионе), у "Фронтир" дела идут хуже всех. Наверное, это обидно, говорит Дэниэл, не суметь подстроиться под новые условия, чтобы продолжать наращивать базу. Тем более, когда перед носом примеры компаний, которые смогли. В то же время генеральный директор Frontier Дэн Маккарти имеет другое мнение. "Для Frontier 2015 год стал годом значительных достижений и успешной интеграции в Коннектикуте", поясняет Маккарти. По его словам, результаты превзошли все ожидания, и вскоре оператор продемонстрирует аналогичные успехи в Калифорнии, Техасе и Флориде. Его можно понять. Расширение влияния оператора в этих трех штатах принесет "Фронтир" 3,7 млн пользователей телефонией, 2,2 млн пользователей широкополосного доступа к сети и 1,2 млн подписчиков услуги телевидение. "Этот переломный момент (сделка с Verizon) позволит расширить границы операций и выйти на новые рынки с передовыми возможностями, улучшить экономические показатели и наши конкурентные позиции", — сказал Маккарти. Тем не менее, аналитики единогласно предсказывают компании ухабистую дорогу. Многие вспоминают Коннектикут. А именно то, что интеграция клиентуры и сети Verizon в инфраструктуру Frontier Communications была крайне жесткой. Абоненты осыпали оператора жалобами или попросту меняли провайдера. Похожую ситуацию прогнозируют и в южном поясе штатов. Однако, даже если предположить, что "Фронтир" извлекли уроки из коннектикутского случая, оператору все равно придется предпринять серьезные меры для удержания клиентов в других регионах. Цены

Frontier Communications не имеет собственного телевизионного сервиса. Для предоставления этой услуги он сотрудничает с двумя операторами: Dish и Verizon. При этом FiOS используется в рамках "оптических" сетей, а спутниковое телевидение от Dish в труднодоступных районах. На сайте оператора Dish представлен как основной поставщик телевидения. При этом презентация на официальном сайте "Фронтир" начинается со слов: "Что может быть лучше коллаборации услуг двух операторов? Ничего". В рамках Dish Network подписчики "Фронтир" имеют возможность просматривать до 330 каналов. Это самый объемный пакет. Он обходится в $99,99 в месяц. Самое простое предложение содержит 190 телеканалов и доступно при абонентской плате в $34,99. При этом оператор уверяет, что пакет самодостаточен и в нем собраны лучшие телеканалы. Об этом говорит и его название America’s Top 120. Аналогичные пакеты носят названия "Топ-200″ и "Топ-250″ — отметим это отличное маркетинговое решение. Там же, на сайте Frontier, размещена любопытная информация: сравнение Dish TV и DirecTV. При этом оператор указывает, что услуги Dish не идут в никакое сравнение. Мол, у них и техническое оснащение лучше, и круглосуточный сервис на высоте.А вот с интернетом дела плохи. Frontier предлагает соединение от 6 до 25 Мбит/с. При этом, такое положение дел гордо именуется Frontier High Speed Internet. Самый "хай спид" — 25Мбит/с — обойдется в $19,99. "Шестерочка" идет в рамках triple-play, в комплекте с телефонией и телевидением (America’s Top 120) и обходится $47,98. FiOS 50/50 + TV, включающий скорость соединения 50Мбит/с и 225 телеканалов (из них 55 в HD) обходится довольно дорого — $84,99. Ровно за эту же сумму можно взять и triple-play пакет. А FiOS Internet в 30Мбит/с обходится американцам в $34,99 в месяц. Многие клиенты сегмента b2b жалуются на резкое повышение цен — в некоторых случаях тарифы повысилась на $30 и выше. К примеру, за 75Мбит/с представители бизнеса раньше платили $124,99 — теперь платят $159,99.Судя по сообщениям, тенденция касается штатов Орегон и Индиана.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!