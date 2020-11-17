Как вывести экран телефона на телевизор

Самые простые способы, которые помогут вывести видео с телефона на телевизор со Smart TV или без.

Недавно мы рассказывали о 10 способах как подключить смартфон к телевизору. Среди них были как проводные методы, для которых требуются различные переходники и приставки, так и беспроводные, которые используют связь Wi-Fi. В этой статье мы поговорим о том, как вывести изображение с телефона на большой экран.

Проще всего разобраться, как со смартфона вывести изображение на телевизор с поддержкой Smart TV. Большинство производителей позволяют транслировать экран гаджета без дополнительных проводов и настроек — достаточно загрузить на смартфон приложение Смарт ТВ для вашего телевизора. У Самсунг это AllShare, у Philips — Philips MyRemote, Sony предлагает свой Media Server, а LG — Smart Share. Айфоны подключаются к телевизорам через приставку Apple TV и приложение AirPlay.

Важно: перед тем, как вывести на телевизор фильм с телефона, убедитесь, что они подключены в одной Wi-Fi сети.

С помощью Miracast — Wifi Display

Если ваш телевизор оснащен модулем Wi-Fi, вы сможете подключить к нему смартфон на Android через стандартное приложение Miracast. Оно доступно для загрузки в магазине Google Play.

Интерфейс программы очень простой. Единственная кнопка «Connect» служит для соединения с телевизором. После ее нажатия гаджет начнет поиск доступных устройств. Выберите среди них свой телевизор или приставку — готово!

Через трансляцию на Android

Современные Андроид-смартфоны поддерживают функцию «Трансляция» («Проекция»), которая позволяет быстро выводить контент с гаджета на экран телевизора со Smart TV. При этом также важно, чтобы ТВ и телефон были подключены к одному и тому же Wi-Fi, иначе ничего не получится.

Чтобы вывести экран смартфона на телевизор, используйте один из двух методов:

• Зайдите в настройки вашего смартфона. Найдите пункт «Подключенные устройства» — «Трансляции».

• Откройте шторку и кликните по иконке с квадратом (на ней также может быть нарисован телефон или волны, как у значка Wi-Fi).

Далее смартфон начнет поиск внешних дисплеев. Выберите в списке ваш телевизор — после этого на нем появится уведомление о запросе подключения. Согласитесь на сопряжение и готово — можете смотреть кино или ютуб со смартфона на экране телевизора.

Если телевизор без Wi-Fi

В этом случае придется использовать проводное подключение. Удобнее всего, если ваш смартфон оснащен USB-C — достаточно будет приобрести переходник на HDMI или VGA (зависит от доступных разъемов на ТВ) и подключить через него телефон. Как правило, современные телевизоры оснащены HDMI. Этот интерфейс позволяет транслировать картинку и цифровой звук и хорошо подходит для вывода игр и кино.

Также в продаже можно найти переходники microUSB на HDMI, но они встречаются уже реже, чем с USB-C.

После того, как вы физически соедините устройства кабелем, зайдите в настройки телевизора и поменяйте источник сигнала на ваш смартфон — тогда картинка с телефона будет отображаться на большом экране.

Chromecast, Apple TV и другие приставки Smart TV

Если ваш телевизор не оснащен Смарт ТВ и Wi-Fi, вы можете подключить к нему умную приставку, а уже через нее выводить экран смартфона на телек. Один из недорогих вариантов — медиаплеер Google Chromecast, с помощью которого вы сможете смотреть фильмы из интернета и потоковых сервисов. Для соединения приставка использует HDMI, поэтому не подойдет для старых телевизоров.

Для настройки трансляции экрана смартфона через Chromecast понадобится установить на гаджет приложение Google Home.

Добавьте в список устройств хромкаст и выберите его в качестве видеоплеера. Гаджет автоматически начнет транслировать видео с телефона на подключенный телевизор.

По такому же принципу можно подключать к телевизору смартфоны от Apple. Для начала вам придется купить Apple TV, потратив около 10 000 рублей.

Соединив приставку и телевизор, вы сможете использовать для вывода изображения с телефона функцию AirPlay.

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