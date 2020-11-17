Интернет в России впервые стал популярнее телевидения

Хотя бы раз в месяц телевизор включают почти 99% россиян.

По данным опроса, проведенного компанией Mediascope среди более чем 100 000 россиян в возрасте старше 12 лет, 75% жителей крупных городов нашей страны ежедневно посещают глобальную сеть, в то время как телевизор смотрят примерно 70,4% граждан.

Свершилось то, что предсказывали все кому ни попадя последние лет эдак десять: Интернет в России наконец стал популярнее телевидения! По данным опроса, проведенного компанией Mediascope среди более чем 100 000 россиян в возрасте старше 12 лет, 75% жителей крупных городов нашей страны ежедневно посещают глобальную сеть, в то время как телевизор смотрят примерно 70,4% граждан.

Данные приводятся за первый квартал текущего года. Чаще всего в интернет захаживают россияне в возрасте 18 — 24 лет — почти 94%. Реже всего, само собой, представители поколения «65+» — порядка 23,5%. Логично, что с телевидением ситуация состоит с точностью до наоборот: 18-24-летние каждый день смотрят «зомбоящик» только в 43,9% случаев, тогда как граждане предпенсионного и пенсионного возраста — в 83,8% случаев.

Правда если брать показатели за неделю и месяц, то здесь все ещё лидирует телевидение. Хотя бы раз в месяц телевизор включают почти 99% россиян. Даже в группе «18 — 24» этот показатель составляет 97,2%. А вот в деле популярности интернета такого единодушия не наблюдается. Менее трети пенсионеров посещает глобальную сеть хотя бы раз в 30 дней.

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