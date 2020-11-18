Как спутниковые операторы обеспечивают непрерывность вещания

Организация систем резервирования для оператора спутникового ТВ является затратным мероприятием.

Аварии космических аппаратов не редкость. От некоторых технических сбоев защититься практически невозможно, например от отказа разгонного блока носителя, от других — вполне реально. Второй случай мы и рассмотрим, а именно расскажем о том, как обеспечить непрерывность предоставления услуги спутникового ТВ.

АВАРИЯ — НЕ ШУТКА

Что и говорить, проблемы бывают даже со сверхдорогостоящей техникой, собираемой вручную. Как правило, серьезные сбои космических аппаратов (КА), если заранее не подстраховаться, приводят к ощутимым последствиям для потребителей услуг связи. одна из недавних историй — авария спутника «Экспресс-МД1» в 2013 году. Из-за нарушения его пространственной ориентации прекратилась трансляция ряда телеканалов в центрально-европейской части России и на Урале, также пострадали сотовые операторы. Впрочем, благодаря оперативной реакции РТРС, мощности «Экспресс-МД1» удалось вовремя зарезервировать на других КА.

В 2015 году по причине короткого замыкания кабеля вышел из строя геостационарный AMOS-5, принадлежащий израильскому спутниковому оператору Spacecom. Аппарат обеспечивал телевизионное вещание, транспортную сеть для сотовых операторов, транкинг данных, передачу видеоинформации, а также работу других служб. По информации израильского издания «Израиль сегодня» (Israel Hayom), спутник приносил Spacecom около $ 40 млн дохода в год. Пресса назвала данное событие «ударом по израильскому хай-теку».

РЕЗЕРВ НА ЗЕМЛЕ

Однако надежность космической инфраструктуры — лишь половина головной боли для поставщиков услуг. С точки зрения непрерывности функционирования спутникового ТВ чрезвычайно важна работоспособность наземного сегмента, включающего передающие станции и линии связи. Для этой цели применяются средства резервирования систем, в том числе энергопитания.

Как объяснил генеральный директор спутникового ТВ ПАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) Алексей Иванов, надежность данного сегмента гарантируется созданием дополнительной резервной инфраструктуры: волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) для доставки ТВ-сигнала от источников до наземной передающей станции и наземных станций приема спутникового сигнала. «Прием спутникового ТВ-сигнала от контент-провайдеров осуществляется на нескольких антенных постах, разнесенных географически. В случае потери приема сигнала на одной станции происходит автоматическое переключение на резервную», — добавил он.

Наиболее действенными способами обеспечения живучести объекта связи является резервирование оборудования и путей получения энергии. Чем выше избыточность резервной инфраструктуры, тем надежнее, но дороже решение, напомнил технический директор группы компаний «Орион» Константин Салтыков. Он уточнил, что в любом случае это сложный системный проект, привязанный к конкретным возможностям используемой площадки. Достаточно сложно создать такую инфраструктуру с нуля, не всегда масштабы проекта позволяют применять такую модель развития. Значительно проще выбрать готовое правильное место, эффективно решая свои проблемы и повышая отдачу уже существующей партнерской инфраструктуры. «Как пример можно рассмотреть сложившуюся у нас модель. Место размещения центральной станции "Ориона" с этой точки зрения практически идеально, ведь эта территория имеет более чем вековую историю развития как "объект бесперебойной связи" и, соответственно, глубокие инфраструктурные корни. С 1914 года это была "Ходынская радиостанция", затем "радиостанция имени Коминтерна", "октябрьский передающий радиоцентр", а сейчас это площадки крупнейших операторов связи "ОКТОД" и "РуСат", в ЦОД которого размещена наша станция,— рассказывает Константин Салтыков.— Системы обеспечения бесперебойного питания и кондиционирования нашего партнера "РуСат", специализирующегося именно на спутниковой связи, многократно резервированы, используются собственные трансформаторные подстанции и дизельные генераторы. Это очень сложный и дорогой проект. Также на исторической территории радиоцентра агрегированы узлы связи более 40 телеком-операторов, что гарантирует отличные внешние коммуникационные возможности».

СИГНАЛ ТЕЛЕПОРТИРУЕТСЯ

С тем, чтобы телесигнал был непрерывным, оператору спутникового ТВ важно резервировать и другие технические средства: маршрутизаторы, коммутаторы, модуляторы, усилители и т.д. По словам Алексея Иванова, все подобное оборудование в МТС имеет схемы резервирования «1+1» либо «N+1». Также временно зарезервировать можно две имеющиеся антенны, и в случае неисправности одной из них вещание не будет потеряно, а продолжится с исправного приемопередатчика. «На данный момент в случае аварии наземной станции прорабатывается переключение подъема сигнала на телепорт компании-партнера. Для подъема сигнала на спутник мы используем собственный телепорт, построенный в Москве. В планах строительство резервного телепорта, который будет находиться в другой точке России», — раскрыл он цель компании.

В свою очередь, «Орион» в соответствии с отраслевыми требованиями к оборудованию узла связи резервирует все ключевые и многосигнальные компоненты еще на этапе проектирования. «Особое внимание уделяется правильному построению межстудийных и исходящих наземных каналов связи, от которых зависит качество почти половины телепрограмм в эфире. Резервируются земная станция, передающая сигналы на спутник, некоторые компоненты приемного телепорта, обеспечивающего около 40% программ, и серверы эфирного вещания, формирующие в нашем проекте около 15% ТВ-каналов. Круглосуточная инженерная служба следит за работой всех систем и за качеством сигналов в эфире, задействуется большое число измерительного оборудования и автоматики»,— подчеркнул Константин Салтыков.

ВАЖНА АЛЬТЕРНАТИВА

Проблемы непосредственно на спутнике бывают неустранимые и устранимые. Во втором случае можно заранее предусмотреть возможность резервирования, перевода мощностей на другие КА — иными словами, иметь надежную альтернативу. «В случае с «Экспресс-АМ2» ФГУП «Космическая связь» предполагало временную замену неисправного спутника на освобождающиеся у партнера аппараты Sesat-1 и W-1, но обстоятельства не позволили произвести замену быстро», — сетует Константин Салтыков. По его словам, в период аварийной работы платформы «Орион» на «Экспресс-АМ2» (спутник стабильно включался только на 12 часов в одно и то же время каждые сутки) продолжалась активная работа по привлечению новых клиентов и успешная работа с кабельными операторами. Для этого с телекомпаниями и заказчиками были согласованы льготные условия, делающие необычный режим работы привлекательным для потребителя. «В этот период мы сделали в партнерстве с ГПКС и красноярским КБ «Искра» новый проект на «Экспресс-АМЗ», качественно закрыв часть территории «Экспресс-АМ2» и весь Дальний Восток вплоть до Аляски. Наградой стал очень высокий процент зрителей, «пересевших» спустя год на наш новый спутник Intelsat 15, который был первым и единственным за долгий срок ожидания аппаратом, пригодным для использования в нашей сети», — вспоминает он.

«Владелец космического аппарата, на котором компания МТС арендует спутниковые емкости, имеет два спутника в одной точке стояния, и в случае проблем с основным КА вещание быстро переведут на резервный борт» — говорит Алексей Иванов. также имеется техническая возможность переориентации антенн телепорта для перевода на другие доступные КА.

Как объяснили в пресс-службе ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС), в случае возникновения нештатных ситуаций в спутниковой группировке отечественных операторов спутниковой связи, частотно-энергетический ресурс бортовых ретрансляторов которых используется распределительной сетью спутниковой связи РТРС для организации трансляции сигналов аналогового и цифрового телерадиовещания, техническими службами применяется несколько видов резервирования спутниковых каналов подачи сигнала на наземные эфирные ТВ/РВ-передатчики. Так, при обнаружении кратковременного деградирующего воздействия на спутниковый сигнал помех, возникающих вследствие работы сторонних радиоэлектронных средств в полосе частот приемного спутникового сигнала первого мультиплекса в зоне вещания «М» (центрально-европейская часть России), технические средства приемной сети РТРС при наличии возможности переводятся на прием с альтернативного спутника связи, работающего в более высокочастотном диапазоне (Ku-диапазон спутника «Экспресс-Ам6» вместо С-диапазона КА «Экспресс-Ам»).

В случае возникновения нештатных ситуаций с частотным ресурсом КА, выделенного для трансляции сигналов регионального вещания в субъектах РФ, технические средства РТРС переводятся на трансляцию основного (федерального) сигнала соответствующих общероссийских ТРК (ТК «Россия-1»/«Радио России») без местных вставок. «При возникновении долгосрочной нештатной ситуации с каким-либо спутником связи, используемым в схеме распространения сигналов телерадиовещания на территории России, вызванной выходом из строя самого КА, технические средства приемной сети РТРС в соответствии с разработанной схемой аварийного резервирования космического аппарата перестраиваются на прием с альтернативного спутника связи», — отметил руководитель пресс-службы РТРС Игорь Степанов.

СВЯЗЬ НА УРОВНЕ 0,9999

Как и любая высокотехнологичная отрасль, спутниковое ТВ использует стандарты качества или уровни доступности услуги. Они бывают как внутренние, то есть принятые в отдельной компании, так и отраслевые. К примеру, по словам Алексея Иванова, в МТС принят внутренний стандарт качества услуги «Спутниковое ТВ», который учитывает стандарт ETSI TR 101 290 и расчетный показатель доступности сигнала со спутника.

В «Орион» данный вопрос регулируется массой документов. Например, требования к готовности ЦЗССС (центральная земная станция спутниковой связи) для ТВ описаны в РД 45.192-2001 (и других) и устанавливают техническую готовность системы на уровне 0,9999. «Это очень высокие нормативы», — обращает внимание Константин Салтыков. Соответствующие требования существуют и для других компонентов платформы. «Многие наши заказчики предъявляют завышенные требования к готовности их сегмента, и, если игра стоит свеч, мы вынуждены соглашаться, обеспечивая дополнительные меры», — добавляет он.

Семейство стандартов DVB/ITU-T/ETSI также описывает основные качественные показатели сигналов, и все большее их число вводятся как национальные нормативы. Это происходит во многом благодаря реализации ФЦП «Развитие телерадиовещания в российской Федерации на 2009-2018 годы» и в рамках развития новых проектов в IP-сетях крупнейшего отечественного оператора связи ПАО «Ростелеком», например ГОСт р 54994-2012 и других, определяющих целую систему показателей работы современных цифровых телевизионных систем.

ЦЕНА ВОПРОСА

Организация систем резервирования для оператора спутникового ТВ является затратным мероприятием. Строительство наземной станции — это очень дорогостоящий проект.

«При достижении абонентской базы в несколько миллионов пользователей финансовые риски при сбое вещания становятся очень серьезными», — говорит Алексей Иванов. Поэтому при увеличении количества пользователей спутникового ТВ оператор должен вводить в эксплуатацию дополнительные системы резервирования, которые будут обеспечивать непрерывное ТВ-вещание.

Константин Салтыков уверен, что вопрос финансовых рисков при возможных сбоях дробится на сотни составляющих. Обязательно резервируются высокодоходные и критические для бизнеса сегменты. по вопросам, стоимость резервирования которых является запредельной, разрабатывается сценарий контраварийных мероприятий: что, где, когда и с кем можно предпринять для восстановления работоспособности в самые короткие сроки.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!