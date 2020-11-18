Какое спутниковое ТВ лучше выбрать

Спутниковое телевидение — идеальный вариант для коттеджей, дач, небольших поселков и частного сектора в городских районах. Сравним предложения российских операторов SAT и выясним, какое выгоднее.

Хорошо, когда есть из чего выбирать. На территории России работают четыре основных оператора спутникового ТВ: «НТВ-Плюс», «Триколор ТВ», «МТС ТВ» и «Телекарта». Посмотрим, как у нас обстоят дела со спутниковым телевидением: какое лучше выбрать? Отзывы 2019 года подскажут.

Телекарта

У оператора «Телекарта» (он же «Континент ТВ») 4 основных тарифа и 12 тематических пакетов каналов за дополнительную плату. Основные тарифы следующие:

• Пионер — 85 каналов, 75 рублей в месяц (800 рублей в год);

• Мастер — 145 каналов, 149 рублей в месяц (1400 рублей в год);

• Лидер — 225 каналов, 249 рублей в месяц (1990 рублей в год);

• Премьер — 250 каналов, 399 рублей в месяц (3990 рублей в год).

Оператор вещает как в формате SD, так и в формате HD. Спутники хорошо покрывают всю Россию, за исключением самых крайних регионов (например, Калининградской области или полуострова Сахалин). Вещание оператора ведется с трех различных спутников: Для подключения требуется спутниковый ресивер, тарелка с конвертером Ku-сигнала диаметром не менее 75 см, антенный кабель с коннектором и карта спутникового оператора. Причем оборудование вы можете купить свое, а у оператора приобрести только карту.

Достоинства и недостатки по отзывам пользователей:

Преимущества

три спутника, самое большое покрытиемного интересных каналов в базовом пакетедешевый мультирум (просмотр каналов на втором ТВ)возможность использовать стороннее оборудование с картой оператора

Недостатки

при подключении со своим оборудованием доступны только тарифы Пионер и Лидертариф Премьер доступен только в формате HDнеуверенный прием в северных регионах России

НТВ-Плюс

Оператор «НТВ-Плюс» предлагает два основных тарифа и пятнадцать тематических пакетов по дополнительной подписке. Базовые тарифы оператора:

• Базовый — 189 каналов, 149 рублей в месяц (1200 рублей в год);

• Экономный — 77 каналов, 63 рубля в месяц (750 рублей в год).

Оператор вещает в формате HD, имеется три зоны покрытия: Запад, Восток и Дальний Восток — для каждой отдельный спутник. Прием уверенный на всей территории России, плюс каналы оператора можно смотреть и за рубежом — например, в Польше или скандинавских странах.

Для подключения нужен фирменный спутниковый приёмник «НТВ-Плюс» с картой, спутниковая тарелка от 55 см с кронштейном и конвертером Ku-диапазона круговой поляризации, антенный кабель с F-коннекторами.

Достоинства и недостатки по отзывам пользователей:

Преимущества

уверенное вещаение во всех регионах Россиихороший приём сигнала на маленькие антенны (45-55 см)большая подборка каналов в базовом пакетепросмотр телеканалов на втором приемнике со скидкой 25-30%

Недостатки

экономный пакет доступен только для новых абонентовбольшая часть детских и фильмовых каналов вынесены в платную подпискувозможность просмотра только на рекомендованном оборудовании

Триколор ТВ

У оператора три основных тарифа, не сильно отличающихся по количеству каналов — даже сложно понять, какое спутниковое телевидение лучше выбрать — и пять дополнительных подписок. Условия тарифов следующие:

• Единый — 221 канал, 1500 рублей в год (оплата годовая);

• Единый Ultra HD — 227 каналов, 2500 рублей в год;

• Экстра — 222 канала, 2000 рублей в год.

Вещание ведется с двух разных спутников, один из которых покрывает европейскую часть России, второй — Сибирь и Дальний Восток. Следует отметить, что прием в Сибири довольно неуверенный, а на Дальнем Востоке — почти отсутствует.

Для подключения требуется фирменный комплект «Триколор ТВ», который приобретается у компании или авторизованного дилера. О подключении и настройке Триколор ТВ мы писали вот в этой статье.

Достоинства и недостатки по отзывам пользователей:

Преимущества

много телеканалов в любом пакете и большое число радиоканалов (47 станций)интерактивные услуги (возможность выбирать фильмы, запись телепередач, мультирум и т.д.)

Недостатки

возможность просмотра только на рекомендованном оборудованииуверенный прием только в европейской части Россиизапутанная система расчета общей стоимости подписки, навязывание услуг

МТС ТВ

На МТС ТВ действует один базовый тариф и 7 дополнительных пакетов каналов. Тариф «Расширенный» включает в себя 197 каналов, из них 35 в HD и 2 в UHD. Цена варьируется от 3400 рублей в год (если у вас своя тарелка) до 4 490 рублей в год (при покупке комплекта с тарелкой 90 см), но в среднем составляет 250 рублей в месяц.

Вещание ведется со спутника, покрывающего большую часть России за исключением Камчатском края и Чукотского АО. Кроме того, МТС ТВ неуверенно покрывает Архангельскую, Калининградскую, Мурманскую и Магаданскую область, Республику Коми, Ямало-Ненецкий АО, Красноярский край и Республику Саха (Якутия).

Для подключения можно использовать свою антенну (60 или 90 см), конвертер и кабель, но приемник с картой все равно придется купить у МТС. Также у компании можно приобрести весь комплект для подключения в вашем регионе. О настройке антенны МТС ТВ мы писали здесь.

Достоинства и недостатки по отзывам пользователей:

Преимущества

хороший набор каналов в основном пакетемногие каналы вещают в HD (высокой чёткости)дешёвое оборудованиевозможность использования собственной антенны

Недостатки

сложность приема в неудачных погодных условиях (дожди, метели)мало каналов в дополнительных пакетах (1-3)

Какое спутниковое ТВ лучше?

Все зависит от ваших приоритетов — рейтинг тут составлять бессмысленно. Самое дешевое спутниковое ТВ в России — это «Телекарта». Лучшая зона покрытия у «НТВ-Плюс», а самый оптимальный набор каналов — у «МТС ТВ». «Триколор», если разобраться в дополнительных услугах, может стать очень приятным выбором для тех, кто любит поиграть с настройками тарифов.

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