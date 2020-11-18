Как в Казахстане проводят возрастную классификацию

Требования к распространению телеканалов.

В Казахстане 10 января 2019 года вступил в силу новый Закон РК "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". Закон установил новые требования к распространению информационной продукции на территории Республики Казахстан.

Так, распространение информационной продукции без знака возрастной категории на территории РК не допускается. Согласно новой ст. 156-1 Кодекса об административных правонарушениях распространение информационной продукции без указания знака возрастной категории влечет предупреждение, а в случае совершения правонарушения повторно в течение года после наложения административного взыскания влечет штраф до двухсот МРП (эквивалент около 1200 евро).

Согласно действующему законодательству РК, информационная продукция включает следующие виды продукции:

1. Периодическое печатное издание;

2. Теле-, радиоканал;

3. Кинодокументалистика;

4. Интернет-ресурс, поставленный на учет в качестве сетевого издания;

5. Аудиовизуальная продукция;

6. Печатная продукция;

7. Иная форма периодического или непрерывного публичного распространения массовой информации.

Таким образом, новые требования применимы ко всем средствам массовой информации, в том числе, к телеканалам. Закон устанавливает, что в отношении следующих видов продукции телеканалов знак может наноситься или указываться на добровольной основе:

1. Информационные, развлекательные и спортивные телепрограммы, транслируемые в прямом эфире;

2. Новостные, информационно-аналитические, общественно-политические телепрограммы;

3. Реклама (отмечаем, что реклама на иностранных телеканалах в РК запрещена, поэтому это исключение работает только в отношении отечественных телеканалов).

Знаки возрастной категории присваиваются информационной продукции в зависимости от возрастной категории, всего Законом установлено шесть категорий:

1. "до 6 лет";

2. "с 6 лет";

3. "с 12 лет";

4. "с 14 лет";

5. "с 16 лет";

6. "с 18 лет" или запрещено для детей.

Законом установлены критерии к той или иной возрастной категории. При этом Закон устанавливает, к примеру, что информационная продукция в возрастной категории "с 18 лет" не подлежит распространению посредством телерадиовещания с 22.00 часов до 6.00 часов по местному времени. Исключение составляет информационная продукция, распространяемая (1) на платной основе и (2) с применением декодирующих технических устройств.

Возрастная классификация осуществляется до начала распространения информационной продукции собственником(если информационная продукция произведена и (или) изготовлена в РК) и собственником или распространителем(если информационная продукция ввезена (доставлена) на территорию РК). Сам знак возрастной категории наносится на информационную продукцию или указывается на ней распространителем. Таким образом, в отношении отечественных телеканалов классификацию должны будут производить сами собственники (телекомпании, владельцы тех или иных телеканалов), и в отношении иностранных телеканалов классификацию должны будут производить собственники или распространители (то есть операторы телевещания).

На данный момент ожидается утверждение подзаконных актов, а именно, требований к знаку возрастной категории, правил и методики присвоения информационной продукции возрастной классификации. Ожидается, что подзаконные акты будут приняты в декабре 2018 года и введены в действие в январе 2019 года.

Ниже мы кратко описали основное регулирование, установленное проектами подзаконных актов. Отмечаем, что проекты еще не утверждены, поэтому могут быть изменения в регулировании.

Требования к знаку возрастной категории продукции телеканалов

Следующие требования применимы при распространении информационной продукции посредством телерадиовещания:

1. Знак возрастной категории обозначается цифрами, причем знак прозрачный с очертанием контура знака или в виде текстового предупреждения. Несмотря на то, что Закон требует помещать знак возрастной категории в ромб, проект требований к знаку возрастной категории не содержит информации о ромбе.

2. Размер знака - не меньше размера логотипа телепрограмм.

3. Продолжительностьдемонстрации знака -не менее 5 секунд.

4. Текстовое предупреждение о возрастной категории соответствует языку, на котором распространяется информационная продукция. То есть, если телеканал вещает на английском языке, текстовое предупреждение так же должно быть на английском языке.

5. Знак возрастной категории демонстрируется в начале трансляции каждой новой телепрограммы, а также при каждом возобновлении ее трансляции после прерывания рекламой и (или) иной информацией.

6. Знак возрастной категории не накладывается на логотип телеканала, телепрограммы, телепередачи или иные знаки, а также на субтитры, надписи разъясняющего характера.

7. Анонсы телепрограмм, телепередач, содержащих информацию, причиняющую вред здоровью и развитию детей, сопровождаются сообщением об этом посредством размещения в них соответствующего знака возрастной категории.

8. В случае распространения информационной продукции, состоящей из нескольких частей, относящихся к разным возрастным категориям, знак возрастной категории должен соответствовать информационной продукции для детей старшей возрастной категории.

Учитывая, что нормы Закона имеют превалирующую силу перед нормами подзаконного акта, к телеканалам следует применять требования Закона (в случае противоречий при сравнении норм Закона и подзаконного акта). Поэтому знак возрастной категории должен помещаться в ромб. При этом на практике уже возникает вопрос о том, будут ли привлекать к ответственности собственников (производителей) и/ или распространителей за наличие знака возрастной категории, не помещённого в ромб.

Порядок осуществления возрастной классификации

Согласно проектам правил и методики для возрастной классификациидолжна быть произведена экспертиза информационной продукций. При проведении экспертизы информационной продукции производители (собственники) или распространители вправе привлекать экспертов. При этом к экспертам предъявляются следующие требования:

1. Иметь высшее профессиональное образование;

2. Иметь опыт работы не менее 3 лет;

3. Обладать специальными знаниями в области педагогики, возрастной психологии;

4. Не иметь судимость за совершение преступлений против личности, здоровья населения, семьи, несовершеннолетних и общественной нравственности;

5. Не быть самим производителем, распространителем информационной продукции, переданной на экспертизу, или их представителем.

В данном случае открытыми являются вопросы о том, будут ли приниматься во внимание результаты экспертизы информационной продукции, произведенной, к примеру, в Российской Федерации; какое именно образование должен иметь эксперт (педагогическое, в области психологии и т.п.) и в какой отрасли нужно иметь опыт работы эксперту.

Таким образом, вместе с положительным эффектом нового регулирования, на практике участники рынка телевещания сталкиваются с многочисленными вопросами, в первую очередь, связанными с требованиями к знаку возрастной категории и осуществлению возрастной классификации. Это, в первую очередь, связано с тем, что в Казахстане наряду с отечественными телеканалами вещают и иностранные телеканалы, которые уже подготовили продукцию своих телеканалов в соответствии с требованиями законов, к примеру, Российской Федерации. Такие различия в регулировании, как наличие или отсутствие ромба, по нашему мнению, не имеют существенного значения для восприятия информационной продукции потребителями. Вместе с тем, противоречия в регулировании при сравнении норм Закона и проектов подзаконных актов налицо. Поэтому требуется своевременное освещение и анализ указанных вопросов, равно и их обсуждение.

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