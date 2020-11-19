Названы особенности развития ОТТ-платформ Европы и США

Традиционные операторы платного ТВ очевидно будут проигрывать мультисервисным провайдерам в гонке за потребителем.

В Европе и США, по сути, параллельно идет тренд по запуску мультисервисными провайдерами собственных OTT-платформ. Как на эту тенденцию реагируют американские аналитики, предлагаем узнать в блоге Алана Уолка из TDG Research. "Последние несколько месяцев мы (аналитики TDG Research, - ред.) наблюдали запуск ряда PayTV-предложений от мультисервисных операторов (MPVD), предназначенных исключительно для интернет-пользования. Эти сервисы предназначены для так называемого поколения Z или "миллениумов", для людей, никогда не подключавших услугу платного ТВ и для тех, кто не хочет или кому не надо подключать полный PzyTV-пакет. Первым с таким предложением на рынок США вышел Dish, презентовав платформу Sling, дающую за $20 в месяц доступ к таким каналам как ESPN и CNN. Следом "эстафету" принял Verizon, представивший в прошлом месяце сервис Go90, а также Comcast, запусивший платформу Stream. Ну а к концу года оператор Cox должен презентовать собственный OTT-сервис FlareMe TV. Но является ли запуск подобных сервисов правильным путем для мультисервисных провайдеров по завлечению "миллениумов" обратно к услугам платного ТВ или это направление можно заранее считать "демографически провальным"? На наш взгляд, такие сервисы докажут свою успешность, поскольку они смогут усилить позиции операторов как ШПД-игроков и одновременно сохранить зрителей-"миллениумов" в экосистеме мультисервисных провайдеров. Контроль MPVD за доступом в интернет Когда техблогеры говорят о смерти телевизионной индустрии, они очевидно опускают один важнейший факт: для большинства людей компания, которая предоставляет им доступ к услугам платного телевидения — это та же компания, что обеспечивает их услугой интернет-соединения. И это огромное конкурентное преимущество, в особенности, учитывая, что провайдеры, предоставляющие наиболее высокие скорости интернет-доступа в США, являются монополиями или дуополиями, а, следовательно, выбор ШПД-игроков для потребителей не так велик. Вот почему мы так долго говорили о том, что традиционные операторы платного ТВ очевидно будут проигрывать мультисервисным провайдерам в гонке за потребителем. Потому что у последних потребитель "на крючке" хотя бы за счет интернет-услуги, и для них апсейл услуги платного ТВ должен стать чем-то простым, в особенности, учитывая, что PayTV традиционно является самой низкой по объемам доходов услугой — основной свой заработок MPVD получают за счет ШПД. Апсейл начинает работать для возрастной аудитории "20 с лишним", плавно переходящей в категорию "30 с лишним", которая успокаивается, заводит детей и осознает, что традиционный пакет становится лучшей сделкой чем коллекция разрозненных сетевых предложений, которые они подключили, чтобы удовлетворить запросы каждого из членов семьи. Правильный контент Мы также были впечатлены тем, как новые OTT-сервисы сочетают в одном пакете и "короткий" и "длинный" контент. Ведь это именно так, как люди сегодня потребляют ТВ-контент — проводя аналогию с едой, они им либо "перекусывают", либо насыщаются сверх меры, "переедают". И те OTT-платформы, которые предлагают все это в едином интерфейсе, очевидно обретают популярность. Главный вызов состоит в том, чтобы убедиться, что вы предлагаете правильный "микс" "коротких" и "длинных" форм, и от правильных провайдеров. Ранее предлагаемые мультисервисными провайдерами пакеты TV Everywhere не давали возможность зрителям на регулярной основе смотреть весь тот контент, который они хотели; следовательно, это не могло гарантировать успех. Новые же OTT-сервисы, построенные на основе заключения прямых сделок с наиболее популярными мульти-канальными провайдерами и телевизионными сетями, смогут обеспечить популярность и желание платить среди массы зрителей". Но продажа своих собственных OTT-сервисов — это лишь первый шаг по привлечению новых клиентов, уже сейчас мы с вами наблюдаем, как MPVD начинают потихоньку включать в апсейл и сторонние стриминговые платформы. Это может быть и HBO Now, и Netflix и Hulu, которые договариваются с мультисервисными провайдерами напрямую о включении их в пакетные предложения операторов. Что дальше? Что интересно будет посмотреть, так это как дальше будут развиваться подобные предложения, особенно если какой-нибудь MPVD-игрок попробует продать его на рынок, где сторонний сервис-партнер еще не присутствует, а также какое сочетание контента окажется наиболее популярным.

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