Как подключить смарт-приставку к телевизору?

Расскажем, как превратить ваш обычный телевизор в Smart TV, подключив к нему приставку.

Хочется Smart TV, а покупать новый телевизор вместо шикарной ЖК-панели — не хочется? Не проблема: достаточно подключить к вашему ТВ смарт-приставку. В этой статье расскажем, как сделать Smart TV из обычного телевизора. А вот тут у нас хорошая подборка смарт-приставок на 2019 год — выбирайте на вкус и кошелек.

Как работает смарт-приставка для телевизора?

Смарт-приставки предназначены для одной цели: сделать из простого телевизора смарт-ТВ. Для этого все они позволяют подключить ваш старый телеящик к интернету. Они делятся на три типа:

• Донгл для подключения смартфона. Это мини-устройство, напоминающее обычную флешку, с разъемом USB или HDMI. Оно поддерживает одну из технологий подключения смартфона к телевизору (Miracast, DLNA, Airplay) — вот в этой статье мы подробно рассказывали, как подключить смартфон к ТВ. Принцип ее работы заключается в том, что она транслирует на экран телевизора контент, который вы находите на своем смартфоне — через специальное приложение или методом дублирования экрана.

• Mini-PC. Это простой вариант умной приставки для телевизора. Она имеет один разъем HDMI для подключения к ТВ, а также может иметь слот для карты памяти, USB и miniUSB порт. Этот тип устройств можно назвать классическим вариантом приставки смарт-ТВ. Она позволяет подключать обычный телевизор к Интернету для просмотра контента, а также смотреть контент с флешек. Многие модели также позволяют подключать к телевизору смартфон.

• Стационарный медиаплеер. Это, так сказать, фулл-версия Smart TV для обычного телевизора. Помимо вышеперечисленного, они могут иметь несколько входов USB, аудиовыход и микрофонный вход, порт Ethernet и внешнюю Wi-Fi антенну, а также другие «фичи», которые зависят от модели. Они позволяют вашему телевизору напрямую «тянуть» контент из Интернета при помощи приложений, установленных прямо на приставку (причем не только видео, но и звук), петь караоке и разговаривать по Skype, а также просматривать контент с USB-накопителей.

Как подключить смарт-приставку к телевизору?

Подключение приставки не должно вызвать затруднений даже у неопытных пользователей. Ведь всего-то достаточно подключить коробочку к телевизору кабелем. Для этого сделайте следующее:

1. Отключите питание обоих устройств. Если у приставки нет собственной вилки в розетке, то отключите только телевизор. Вилку из розетки вообще для надежности лучше выдернуть. Интерфейс HDMI, через который приставка подключается к телевизору, нередко выгорает, если соединять два устройства, каждое из которых имеет собственный источник питания.

2. Возьмите прилагающийся к приставке кабель HDMI и вставьте его одним концом в соответствующий разъем на приставке, а другим — в разъем HDMI на телевизоре. Если приставка подключается через USB, вставьте USB-кабель.

3. Что делать, если телевизор старый, и у него нет HDMI? Можно приобрести конвертер HDMI-AV. Стоит такая коробочка около 1,5 тысяч рублей, зато даже если вы купили свой ящик в 90-е, позволяет из телевизора сделать смарт-ТВ. В это случае сначала нужно подключить к телевизору конвертер при помощи «тюльпанов», а затем — подключить через него приставку кабелем HDMI. Выглядит конвертер примерно вот так: Посмотреть на Юлмарт

4. Включите оба устройства.

После этого можно начинать настраивать приставку.

Как настроить смарт-приставку к телевизору?

Настройка приставки смарт-ТВ главным образом заключается в том, чтобы подключить ее к интернету. Сделать это можно двумя способами:

Через Wi-Fi

Преимущество этого метода — он поддерживается буквально всеми приставками смарт-ТВ, так как является стандартом. Процедура подключения может отличаться для разных устройств, но в целом похожа. Для подключения по Wi-Fi сделайте следующее:

1. Войдите в меню приставки любым доступным способом. Например, нажав кнопку Menu на пульте ДУ.

2. Любым способом, доступным в меню вашей приставки, зайдите в настройки сети и включите беспроводную сеть. Например, передвиньте ползунок активации Wi-Fi, или выберите кнопками пульта тип подключения (беспроводное).

3. Через некоторое время появится список доступных Wi-Fi сетей. Выберите вашу, пользуясь, к примеру, кнопками «влево-вправо» или «вверх-вниз» на пульте и нажмите ОК (кнопку Подключиться), чтобы подключиться к ней.

4. Далее необходимо ввести пароль сети — мы надеемся, он у вас есть. Довольно раздражающая процедура, если пользоваться пультом ДУ: надо «бегать» кнопками «вверх-вниз» и «влево-вправо» по экранной клавиатуре, набирая буквы. Кстати говоря, для особо нервных: многие приставки смарт-ТВ, имеющие вход USB, совместимы с обычной компьютерной мышью. Можно подключить ее к приставке и процесс настройки пойдет веселее.

5. Нажмите Подключиться («ОК», «Готово», ваш вариант), и приставка соединится с вашей беспроводной сетью. После этого c ней можно начинать работать.

Через Ethernet

Ряд приставок поддерживает кабельное подключение. Таким образом, их можно соединить с роутером по локальной сети обычным куском кабеля RJ-45. И это хороший способ, потому что мы никогда не устанем повторять: никакое беспроводное подключение не может быть стабильнее проводного. С кабелем у вас будет гарантия, что картинка в телевизоре не будет прерываться или, к примеру, отставать от звука.

Для подключения по проводу, если оно поддерживается вашей приставкой, сделайте следующее:

1. Вставьте LAN-кабель одним концом в порт на приставке, другим — в один из портов на роутере. Разумеется, лучше, чтобы они располагались недалеко друг от друга — почитайте наш материал, как правильно установить роутер.

2. Любым способом войдите в меню приставки и найдите настройки сети. Например, у вас может быть пункт меню «Сеть» — «Настройки сети».

3. Выберите тип сети — Кабель (Проводное подключение, ваш вариант).

4. Нажмите Подключиться (ОК, Готово, ваш вариант).

Ввода пароля не требуется. Как видите, с помощью кабеля обычный телевизор превратить в смарт-ТВ гораздо проще.

Впрочем — это только начало, дальше дело за вами. Как вы будете превращать свой телевизор в «умный» — выбор за вами. Подключите ли вы его к смартфону, как мы советуем, установите приложения и игры через меню самой приставки, или же будете смотреть онлайн-телевизор через встроенный браузер — тут универсальной инструкции быть не может.

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