ETC - ключевой игрок рынка ОАЭ

По данным на 2014 год Etisalat являлся 14-м по величине мобильным оператором в мире.

Продолжаем наш цикл "Мировые медиагиганты". И хотя мы уже совершили беспрецедентно долгое и увлекательное путешествие, некоторые белые пятна на нашей телекоммуникационной карте все же остались. Одно из них — Африка и Аравийский полуостров.

И если о том, что происходит в Африке, мы себе худо-бедно представляем (так как из истории европейских брендов поняли, что они осуществляют активную экспансию на "Черный континент"), то Аравийский полуостров — темный лес, который частично нам сегодня и предстоит исследовать. Одним из ключевых игроков на полуострове является Etisalat, входящий в состав Emirates Telecommunications Corporation. По данным на 2014 год Etisalat являлся 14-м по величине мобильным оператором в мире. Но даже и без этого достижения господство Etisalat на Аравийском полуострове обусловлено хотя бы тем, что Объединенные Арабские Эмираты являются одним из крупнейших государств в регионе. Единственным конкурентом провайдера на благодатной аравийской земле является Emirates Integrated Telecommunications Company. Но, как говорится, два араба между собой договорятся. На это же указывают и цифры: в 2014 году компания Etisalat сообщила о чистой выручке в размере $10,6 млрд и чистой прибыли в размере $1,93 млрд. Второй аспект, обеспечивающий "Етисалат" приличный доход — удачное географическое положение (и даже геополитическое, если угодно). В частности, благодаря ему оператор является хабом, соединяющим других операторов в Ближневосточном регионе. Кроме того, Etisalat — крупный поставщик цифрового телевидения и не менее крупный работодатель: в штате оператора числятся 42 000 сотрудников. История

История создания Emirates Telecommunications Corporation не очень-то и интересна с точки зрения кинематографичности. В ней нет глубокой ретроспективы во времена Лоуренса Аравийского, нет запаха восточных пряностей и уж тем более, нет и намека на пещеру Али-Бабы и лампы Алладина. Зато есть показательный пример того, как внешние силы имеют сильное влияние на арабский бизнес. Emirates Telecommunications Corporation была создана в 1976 году как акционерное общество, организованное арабскими и британскими бизнесменами. В 1983 году арабы получили контрольный пакет акций Etisalat (60%), оставшаяся часть свободно торговалась на рынке акций. А вот в 1991 году произошло действительно интересное событие. В то время, как телекоммуникационный рынок США, Европы, Австралии, России и Азии неминуемо двигался в сторону либерализации (то есть приватизировался), в ОАЭ телеком-бизнес консервировался. Центральное правительство ОАЭ издало Федеральный закон № 1, который давал Emirates Telecommunications Corporation право на предоставление телекоммуникационных проводных и беспроводных сервисов в стране и за ее пределами, а также давал оператору право выдавать лицензии на владение, импорт, производство, использование или эксплуатацию телекоммуникационного оборудования. Ну, и как вам такое? Это практически превратило Etisalat как в регулирующий, так и контрольно-надзорный орган. Фактически Emirates Telecommunications Corporation стал абсолютной телекоммуникационной монополией. Это очень интересный пример процесса, обратного европейскому. Как результат — "Етисалат" был единственным провайдером в Арабских Эмиратах вплоть до 2006 года.

Тем не менее, даже в таких тепличных условиях экспансию в другие регионы оператор начал лишь в 2005 году, когда был приобретен оператор Ufone (пакистанский оператор, начавший работу в Исламабаде в 2001 году). Ну, а дальше понеслась. Помимо Пакистана, оператор прочно обосновался в Королевстве Саудовская Аравия, Судане, Египте, Нигерии, Танзании, Индонезии, Афганистане, Иране, Шри-Ланке, Индии, Ливии, а также некоторых регионах Западной Африки. С 2013 года Etisalat владеет 53% акций оператора Maroc Telecom, ранее принадлежавшего французам Vivendi. Отметим, что наши соотечественники вполне могли познакомиться с услугами оператора, ну, хотя бы в Египте. При этом Etisalat стал обладателем права представлять услуги нашего МТС. Сегодня Etisalat находится на 140 строчке самых влиятельных брендов мира по версии Financial Times. А на Ближнем Востоке оператор считается шестой крупнейшей компанией в регионе по уровню капитализации и доходам. Также Emirates Telecommunications Corporation является крупнейшим инвестором в Арабских Эмиратах за пределами нефтяного сектора. Структура

Оператор имеет ряд бизнес-единиц, которые выходят за рамки концепции основного бренда, так как не предоставляют телекоммуникационные услуги. Тем не менее, они необходимы для поддержания жизнедеятельности Etisalat, а потому входят в холдинг Etisalat Services Holding LLC. Помимо Etisalat, компании входящие в холдинг, оказывают услуги и другим операторам. В частности, Etisalat Academy занимается обучением персонала и консультациями; Ebtikar отвечает за платежные программы и решения; Emirates Internet Exchange отвечает за пиринг; The Contact Centre обеспечивает услуги контакт-центра, а EFM отвечает за недвижимость. Кроме того, в отдельный юнит выведена eVision, продвигающая услуги кабельного телевидения. В 2008 году в компании была проведена реструктуризация, в результате чего части Etisalat Services Holding LLC, не занимающиеся напрямую телекоммуникациями, были отпущены в свободное плавание на арабский манер. Это означает, что Etisalat все же продолжала курировать работу компаний. Реструктуризация сопровождалась ребрендингом и ставила своей целью направить бизнес в русло клиентоориентированности.

Цензура

Интересно получается, но если посмотреть на отзывы о цензуре в арабском мире, то она считается культурной особенностью. Если о цензуре в коммунистической Азии — то диктатурой и рудиментом. Тем не менее, в ОАЭ, как вы понимаете, с контентом очень жестко. В частности под запрет попадает информация, связанная с однополыми отношениями, порнографией (в том числе и эротикой), анти-исламский контент, сайты с критикой Объединенных Арабских Эмиратов (например, UAEprison и Arab Times, то есть никакой вам оппозиции), анонимайзеры и прочие прокси, числовые IP-адреса. Etisalat Prize for Literature

И вы спросите меня, сделал ли оператор что-то, что показало бы его с иной стороны, нежели с позиции грубого консерватора? Да, кое-что есть. Etisalat Prize for Literature — специальная премия в области литературы, основанная оператором в 2013 году. Правда, тут же стоит оговориться, что учредителем является не головной офис оператора, расположенный в ОАЭ, а Etisalat Nigeria. Это первая пан-африканская премия такого масштаба, призванная не только открывать новых писателей, но и поддержать издательское дело на континенте в целом. Представители Etisalat Nigeria отмечают популяризацию чтения как времяпрепровождения и паблишинга как бизнеса. Премии вручались в шести номинациях. Хотелось бы отметить, что спонсорская деятельность подобного рода нам встречается впервые. Дело в том, что большинство операторов предпочитает выступать спонсором и организатором спортивных мероприятий (особенно в США и Канаде), развлекательных событий или популярных концертов. Развитием духовной стороны занят только монополист и консерватор Etisalat. Цены

Мы с вами понимаем, что Объединенные Арабские Эмираты привыкли жить с особым шиком. Мы слышал душещипательные истории о том, что на каждого ребенка в ОАЭ приходится нефтяной фонтан, а полиция в этой далекой и жаркой стране привыкла разъезжать не на УАЗе, а на Ferrari Поэтому удивляться тому, что базовый бесплатный пакет, равно как и премиальный, будет, так сказать, несоизмеримо "жирнее" наших аналогов, не приходится. Знакомьтесь, eLife TV (напомню, что именно под этим брендом Etisalat предлагает телевидение). Более 1000 телеканалов, 130 каналов в формате Full HD, VOD, PVR, Catch Up TV. Бесплатный пакет включает всего более 60 каналов. Пакет Basic, Add-on, Mini и другие добавляют к базе от 100 каналов и больше. Цена за один такой пакет составит от 200 AED, что по сегодняшнему курсу равняется (держитесь за стулья!) примерно 3 488 рублей. А тот самый пакет Basic, на наши деньги, стоит 6 261 рублей. И заметьте, никаких вам HBO и прочих Showtime. Что касается интернета, то заветный "полтинничек", то есть 50 Мбит/с Etisalat предлагает за 599 AED в месяц. Я облегчу вам подсчеты, это равняется 10 446 рублей. Отмечу, что это самая большая скорость, которую Emirates Telecommunications Corporation способна предложить. Наиболее скромный вариант напоминает нам плохой сон: 512 Кбит/с. А стоит этот кошмар 199 AED в месяц (3 470 рублей). Решения triple-play различны по конфигурации, но одинаково непривлекательны для русского глаза. Судите сами, самый скромный вариант — более 200 каналов + 20 Мбит/с + бесплатная местная телефония (фиксированная) — обойдется в 399 AED (6 958 рублей). Самый "жирный" вариант, бессмысленный и страшный, включающий в себя около 400 телеканалов, 500 Мбит/с и бесплатную местную телефонию, стоит 5000 AED, то есть 87 202 рубля. Воистину, такую плату за телеком-услуги себе могут позволить только шейхи. Нашим же коллегам лишь снятся клиенты, выкладывающие по 87 202 рубля за triple-play.

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