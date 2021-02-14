Землетрясение произошло в 325 километрах от Алматы

Энергетический класс землетрясения 10.5.

Ночью 14 февраля 325 километрах от Алматы произошло землетрясение, сообщает zakon.kz.

В 22:16 Алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 325 км на юг от Алматы на территории Кыргызстана. сеть сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК"

Энергетический класс землетрясения 10.5.Магнитуда MPV 4.5.Координаты эпицентра 40.26° с.ш. 76.94° в.д.Глубина 10 км.Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет

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