10 фактов о CAM

Аббревиатура CAM расшифровывается как Conditional Access Module, что означает «модуль условного доступа».

Любые телеканалы, которые вещают операторы коммерческого ТВ, делятся на две категории: бесплатные (общедоступные) и платные (закодированные). Для того чтобы получить к ним доступ, абоненту необходимо обзавестись специальным приемным оборудованием. Одним из вариантов такого устройства являются модули условного доступа, имеющие ряд преимуществ.

Раньше сигнал спутникового или кабельного ТВ принимался только на специальные приемники, которые также называют ресиверы, приставки или сет-топ-боксы. Как правило, они представляют собой довольно большие устройства, которые занимают место рядом с телевизором и имеют большое количество проводов. Сейчас на смену им приходят компактные устройства, габаритами немного больше кредитной карточки и весящие несколько граммов, — CAM. Они просты, экологичны и неприхотливы в эксплуатации, легко устанавливаются в слот, которым оснащены практически все современные телевизоры, а также обладают рядом других преимуществ, о которых мы расскажем ниже.

ФАКТ ПЕРВЫЙ. CAM — ЭТО…

Аббревиатура CAM расшифровывается как Conditional Access Module, что означает «модуль условного доступа».

В обиходе эти устройства часто называют CAM-модуль, что неверно с точки зрения русского языка, так как в аббревиатуре уже содержится слово module — «модуль». CAM представляет собой устройство, используемое в качестве адаптера для обеспечения доступа пользователей к зашифрованному контенту, передаваемому оператором спутникового, кабельного или эфирного ТВ.

ФАКТ ВТОРОЙ. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

В конце 1990-х годов в Европе сложилась монополия на производство CAM. Модули под брендами Irdeto, Viaccess Red CAM, Conax, SECA и другими выпускала одна компания — SCM Microsystems. В результате их аппаратная часть была идентичной, так как производитель использовал одну платформу — EuroCAM. Отличия заключались лишь в программном обеспечении. Сегодня основными мировыми производителями CAM являются европейские компании Neotion и SmarDTV, а также китайская SMiT.

ФАКТ ТРЕТИЙ. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕЛЕВИЗОРУ

Современные модели телевизоров оснащаются встроенными цифровыми ТВ-тюнерами, способными декодировать закрытые телевизионные программы без использования внешнего ресивера. Для этого достаточно использовать специальный модуль декодирования сигнала ТВ-вещания — CAM. Обязательными условиями использования модулей в телевизоре являются поддержка стандарта цифрового ТВ-вещания DVB S/C/T и наличие разъема CI или CI+. Практически все современные телевизоры ведущих производителей соответствуют данным требованиям, и их приобретение не составит проблемы.

ФАКТ ЧЕТВЕРТЫЙ. ПРИНЦИП РАБОТЫ

Современные модели САМ-модулей разделены на две категории: работающие без карточки и модули, требующие установки смарт-карты. В первом варианте абонент устанавливает модуль без карточки, так как ключи доступа записаны в процессоре устройства. Во втором варианте каждый новый абонент получает в свое распоряжение смарт-карту, на которой содержатся ключи доступа. Она выглядит как обычная пластиковая карточка со встроенным электронным чипом. Карта помещается в слот CAM-модуля, а тот, в свою очередь, устанавливается в CI-разъем телевизора. Встроенный в ТВ цифровой тюнер считывает коды доступа прямо с модуля (в случае бескарточного решения) или со смарт-карты (в случае карточного решения) и декодирует все закрытые каналы согласно условиям подключенного абонентом пакета телеканалов.

ФАКТ ПЯТЫЙ. КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

В отличие от телевизионной приставки, CAM очень компактен. Его размеры составляют 100x59x5 мм, то есть немногим больше стандартной пластиковой карточки, а весит он всего около 40 граммов. Модуль обладает слотом, предназначенным для установки в него смарт-карты — индивидуального ключа доступа, который оператор ТВ предоставляет каждому абоненту. В случае бескарточного решения слот, как правило, остается.

ФАКТ ШЕСТОЙ. ПОДДЕРЖКА ULTRA HD

Современные модули условного доступа поддерживают различные кодеки сжатия (MPEG-2, MPEG-4, HEVC/h.265) и форматы изображения (SD, HD, Ultra HD). Поэтому при покупке нового телевизора и подключении пакета каналов более высокого разрешения, например Ultra HD, пользователю не нужно будет покупать новое декодирующее оборудование, достаточно установить уже имеющийся CAM в слот нового телевизора. При этом модуль самостоятельно осуществит сканирование и настройку всех доступных каналов.

ФАКТ СЕДЬМОЙ. НЕ ТРЕБУЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Одним из основных для абонентов преимуществ встроенного в телевизор цифрового тюнера и CAM-модуля является отсутствие необходимости использования дополнительного оборудования — ТВ-приставки. Это очень удобно, так как отдельный ресивер занимает место и собирает пыль, а для его подключения используется целая паутина проводов. Также телевизор, оснащенный модулем условного доступа, гораздо проще крепить на стену или кронштейн. Отпадает необходимость в специальной полочке для ресивера.

ФАКТ ВОСЬМОЙ. МИНИМУМ ПРОВОДОВ

CAM получает электропитание непосредственно от самого телевизора, поэтому отпадает необходимость в лишней розетке. Отсутствие проводов добавляет эстетики — по стенам не свисают никакие «гирлянды». Да и у домашних питомцев будет меньше соблазнов перегрызть очередной провод. Но самое главное, что из-за отсутствия соединительных проводов, на которые могут наводиться помехи, качество приема цифрового сигнала будет значительно выше.

ФАКТ ДЕВЯТЫЙ. ОДИН ПУЛЬТ

Нет лишнего пульта дистанционного управления. При использовании CAM для подключения к платному ТВ достаточно одного, телевизионного ДУ. Казалось бы, мелочь, но вспомните, как это неудобно, когда по дому разбросана масса пультов от различных устройств. При этом под руку всегда попадается не тот, который нужен.

ФАКТ ДЕСЯТЫЙ. ЦЕНА

Стоимость модуля условного доступа значительно ниже, чем у ресиверов. При этом, если абонент был подключен к пакету каналов в стандартном качестве вещания SD и решил перейти на пакет с высоким качеством HD или ультравысоким качеством (UHD), ему не придется менять САМ-модуль. Для ТВ-приставки такая замена необходима.

Комментарий эксперта

Оливье Демоли (Olivier Demoly), директор по продажам и маркетингу компании Neotion — мирового лидера по производству CAM-модулей:

Для компании Neotion, обладающей более чем десятилетним опытом разработки и производства модулей условного доступа, 2016 год стал одним из лучших для развития на рынке CAM. Есть много причин, вселяющих в нас уверенность, что за этими устройствами будущее. Будучи безопасным и компактным электронным устройством, CAM в связке с современными телевизорами станет ключевым залогом успеха операторов платного ТВ. Это экономически эффективное решение, построенное на стандартах DVB и CI+, позволит в полной мере использовать функционал телевизоров.

Например, будучи подключенным к Smart TV, совместимому со стандартом HbbTV, CAM обеспечит защиту OTT-контента. Также модули условного доступа Neotion позволяют телевизорам автоматически выполнять настройку списка каналов - чтобы найти программы, больше не нужно выполнять ручное сканирование. Телевизор сам обнаруживает новые каналы, а также изменения в пакетах. И последнее, но не менее важное — поддержка Ultra HD. Являясь независимым от кодеков и видеоформатов устройством, CAM декодирует видео, исходя из возможностей телевизора, предоставляя конечному пользователю возможность просмотра 4K в максимальном качестве.

В условиях постоянного развития и трансформации телевизионной индустрии модуль условного доступа остается экологичным и доступным оборудованием для операторов и абонентов. Реализация принципа Plug & Play позволяет операторам снизить эксплуатационные расходы на подключение оконечного оборудования, а пользователям - наслаждаться любимыми программами, избавляясь от дополнительных проводов и еще одного пульта ДУ.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!