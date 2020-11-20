Президент "Ростелекома": наши абоненты уже хотят смотреть видеоконтент в формате 4K

Оператор подключил к «оптике» 32 млн домохозяйств в России.

Президент «Ростелекома» Сергей Калугин в интервью газете «КоммерсантЪ» заявил, что абоненты оператора «уже хотят смотреть телевидение и видеоконтент в формате 4К».

Для этого, по словам Калугина, нужен «широкая полоса, то есть оптика до домохозяйств», что в данный момент сделано «Ростелекомом», так как оператор подключил к «оптике» 32 млн домохозяйств в России.

Далее в интервью он отметил, что компания строила «оптические сети, которые gigabyte-ready».

Калугин также рассказал, что для «Ростелекома» имеет большое значение соглашение об MVNO (виртуальный оператор мобильной связи) с Tele2, потому что это делает доступным продукты оператора везде, где есть мобильная сеть.

«Мы растем по IPTV почти на 30% в год. И можем перенести этот темп роста на мобильную базу. Наша стратегия именно в этом», — подчеркнул президент «Ростелекома».

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