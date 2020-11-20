Компания Geo к 2020 году оснастит аккумуляторами 50 тысяч новостроек в Британии

Geo планирует продавать технологию для «гибридных» домов строительным компаниям.

Английский производитель Geo планирует оснастить 50% всех новых домов в Британии аккумуляторами, позволяющими на треть сократить затраты на электроэнергию в обычных домах и на две трети — в домах с солнечными панелями.

Geo установит аккумуляторы на 8 кВт*ч в 50 тысячах домов, что составляет около половины новостроек страны. По словам директора по стратегическому развитию Geo Саймона Андерсона, этой цели реально достичь, и помочь в ее достижении может продвижение чистых технологий в области энергетики Европейским союзом. «На мой взгляд, то, что происходит в Европе, влияет и на Великобританию», - говорит Андерсон.

Geo, которая начала 10 лет назад, как производитель термостатов, пополнила свою линейку продуктов системами для «гибридных» домов (по аналогии с гибридными двигателями), которые сочетают в себе технологии энергосбережения и «умного» мониторинга. Концепция базируется на идее гибридного автомобиля, когда аккумулятор используется для экономии топлива. В жилых домах использование таких батарей помогает снизить потребление электроэнергии.

Первый прототип дома с системой аккумуляторов Geo будет создан в декабре 2016 года, затем компания в течение года будет его тестировать, а в 2018 году запустит в коммерческую эксплуатацию.

Geo планирует продавать технологию для «гибридных» домов строительным компаниям, которые в свою очередь будут их предлагать на потребительском рынке. «Мы ориентируемся на рынок нового жилья, — говорит Андерсон. — Наши клиенты — строительные компании и коммунальные службы».

Geo ожидает, что коммунальные службы установят для жителей «гибридных» домов льготный тариф, отражающий их энергетическую эффективность. По словам Андерсона, девелоперы уже заинтересовались энергоэффективными системами Geo, особенно в Лондоне.

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