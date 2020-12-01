"Газпром-медиа" объявил о намерении создать платформу для продажи видеоконтента

Сервис позволить прекратить распространение нелегального контента.

Газпром-медиа» совместно с другими медиахолдингами намерен создать единую онлайн-платформу, где будет продаваться видеоконтент.

Такой сервис позволить прекратить распространение нелегального контента, считает генеральный директор холдинга Дмитрий Чернышенко.

В интервью «Коммерсанту» он рассказал, что в случае создания такой видеоплатформы «раздача контента в интернете с точки зрения B2B-распространения будет вестись из одной точки и на одном плеере». Соответственно, весь контент вне этой витрины станет нелегальным по умолчанию и «пиратство прекратится просто», подчеркнул Чернышенко.

О том, что крупные российские медиахолдинги обсуждают возможность создания общей онлайн-платформы для трансляции своих программ в Интернете, стало известно еще в июле.

Тогда сообщалось, что управлять сервисом будет компания, акционерами которой станут «Первый канал», «Газпром-медиа», ВГТРК, «Национальная медиагруппа» и «СТС Медиа».

В сентябре эту информацию подтвердила генеральный директор «Национальной медиа группы» Ольга Паскина. По ее словам, идея проекта — подписать все телеканалы на общую контентную платформу. И это также поможет не допустить прихода на российский рынок крупного иностранного конкурента.

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