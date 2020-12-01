Metrological выпустил платформу для создания ОТТ-приложений

Использование облачных технологий и стандартизированных ключевых элементов позволит операторам поставить интеграцию ОТТ-сервисов с приставками "на поток".

Создатель программных решений для ОТТ-сервисов Metrological запустил платформу, с помощью которой операторы платного ТВ смогут создавать ОТТ-сервисы и собственные приложения для ТВ-приставок.

Первым клиентом нового сервиса стал европейский оператор Liberty Global, запустивший приложение Netflix в Великобритании, Ирландии, Швейцарии и Нидерландах.

Использование облачных технологий и стандартизированных ключевых элементов позволит операторам поставить интеграцию ОТТ-сервисов с приставками «на поток», снизить затраты на запуск и ускорить выход на рынок, говорит глава Metrological Йерун Гийсен (Jeroen Ghijsen).

Новое предложение основано на гибридной архитектуре, в которой структура приложения действует как аппаратная основа, а программно-независимый слой обеспечивает необходимую кодировку для приставок. Такой подход отличается невысокими требованиями к «железу» приставки, что позволяет операторам запускать приложения даже на устаревших приставках, сообщает Broadband TV News.

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