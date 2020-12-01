"Мегафон" представил систему для "умных" домов

Life Control позволяет оперативно реагировать на потенциальные угрозы, удаленно управлять электроприборами и освещением, отслеживать местоположение домашних животных или автомобиля.

Оператор сотовой связи «Мегафон» выпустил систему устройств дистанционного контроля и управлениями функциями по обеспечению безопасности для «умных» домов под брендом Life Control. Продажи начались в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Старт продаж в других городах запланирован на весну 2017 года.

Life Control позволяет оперативно реагировать на потенциальные угрозы, удаленно управлять электроприборами и освещением, отслеживать местоположение домашних животных или автомобиля.

В настоящее время компания предлагает ряд устройств, которые можно комбинировать в зависимости от потребностей: «умные» розетки и лампы, датчики протечки и движения, датчики открытия и закрытия окна или двери, датчик дыма. К системе можно подключить фитнес-трекер, аккумулирующий информацию о физической активности владельца и его сне.

Новинка является разработкой российских ученых и реализована международной командой специалистов. Управление осуществляется через портал Lifecontrol.ru или мобильное приложение. Пользователь самостоятельно задает параметры работы устройств, а также сценарии их совместной работы. Информация о важных событиях в режиме реального времени поступает к владельцу в виде sms-сообщений, push-уведомлений или сообщений электронной почты.

В начале 2017 года комплект пополнится новыми устройствами: гео-трекером с сим-картой, с помощью которого можно определить координаты по GPS/ГЛОНАСС с точностью до нескольких метров, а также датчиком, передающим данные о температуре и влажности воздуха, содержании в нем угарного газа и летучих органических веществ.

«Мы считаем, что в течение ближайших лет гаджеты от Life Control станут привычным элементом домохозяйства, также как и смартфоны для современного человека. Детали бизнес-плана мы не раскрываем. В целом мы рассчитываем на то, что этот продукт станет массовым», — сообщила «Теле-Спутнику» пресс-секретарь компании Ольга Кузичева.

По поводу безопасности новой системы представитель «Мегафона» отметила, что данному вопросу разработчики уделили достаточно серьезное внимание, поскольку одним из «стопперов» в приобретении таких систем является именно перехват управления. «В нашей системе несанкционированное подключение практически невозможно», — добавила Кузичева.

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