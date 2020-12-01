Миникультуры РФ предложило ввести штрафы за скачивание нелегального контента

В правительстве России обсуждают возможность введения штрафов, которые будут налагаться на пользователей, скачавших нелегальный контент

Министерство культуры РФ работает над комплексом мер по ужесточению антипиратского законодательство. Одно из предложений ведомства — ввести штрафы за скачивание пиратского контента. Об это министр культуры Владимир Мединский рассказал изданию RNS.

Он добавил, что соответствующие меры министерство разрабатывает с депутатами Госдумы. На прошлой недели этот вопрос обсуждался на встрече с вице-спикером парламента Петром Толстым.

По словам Мединского, возглавляемое им ведомство предлагает комплекс мер по борьбе с пиратством, штрафы — это один из пунктов программы.

Напомним, что еще в октябре появились слухи о том, что в правительстве обсуждают возможность введения штрафов, которые будут налагаться на пользователей, скачавших нелегальный контент. Тогда Советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко высказался, что в России нет технической возможности для выявления людей, который нелегально скачивают контент.

Владимир Мединский в ноябре уже выступал с призывом ужесточить антипиратское законодательство. Он назвал существующие законодательные ограничения для пиратских сайтов «издевательскими».

Добавим, что председатель комитета Государственной Думы по информационной политике Леонид Левин в декабре заявило необходимости введения законодательных мер, позволяющих в автоматическом режиме закрывать «зеркала» сайтов с нелицензионным контентом.

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