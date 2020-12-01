Продажи смарт-колонок Amazon Echo выросли в 9 раз

Amazon Echo опережает по функциональности ближайшие аналоги, в частности смарт-колону Google Home.

Рождественские продажи «умных» колонок Amazon Echo в этом году в 9 раз превысили показатели прошлого года. При этом точные цифры компания не раскрыла. В пресс-релизе сообщается, что мировые продажи Amazon Echo «превысили миллион штук».

Умный голосовой помощник Amazon Echo и его уменьшенная версия Echo Dot стали лидерами продаж в праздничный сезон среди продуктов Amazon. Всего компания поставила более 1 млрд товаров по всему миру.

По словам главы глобального подразделения потребительских товаров Amazon Джеффа Уилки, несмотря на усилия по наращиванию производства, компания пока не решила проблему наличия товара на складе.

По мнению аналитика Morningstar Р. Дж. Хоттови, в 2016 году компания продала около 4-5 миллионов устройств с установленным на Echo голосовым помощником, который отзывается на имя Алекса. Колонки Echo могут выполнять различные команды: от воспроизведения музыки до включения елочных гирлянд.

Портал TechCrunch отметил, что на росте продаж сказалось расширение рынка сбыта, которого добился Amazon за прошедший год, и выпуск устройства Echo Dot по доступной цене.

Как ранее сообщал «Теле-Спутник» Amazon Echo опережает, по мнению экспертов, Amazon Echo опережает по функциональности ближайшие аналоги, в частности смарт-колону Google Home. По сравнению с Echo девайс от Google поддерживает меньшее число сервисов и приложений от сторонних поставщиков.

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