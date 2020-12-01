В "Триколор ТВ" сменился технический директор

Ранее эту должность занимал Игорь Коцарев.

На пост технического директора "Триколор ТВ" назначен Юрий Резвяков.

Ранее эту должность занимал Игорь Коцарев, которые станет советником генерального директора по вопросам вещания, говорится в пресс-релизе оператора.

Главными задачами нового директора станут создание технологической платформы для внедрения новейших форматов вещания и инновационных технологий для бесперебойного оказания оператором цифровых услуг; стратегическое планирование и оперативное управление.

Юрий Резвяков в 2003-2011 годах руководил дирекцией по технологическому обеспечению подготовки, производства и вещания в ОАО "Телерадиокомпания "Петербург" ("Пятый канал"). После 2011-го занимал руководящие посты в ряде крупных компаний, в частности, отвечал за технологическое обеспечение вещания телеканала "Санкт-Петербург" и телепроизводство информационных программ на "Первом канале".

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