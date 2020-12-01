В "Триколор ТВ" сменился технический директор

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Ранее эту должность занимал Игорь Коцарев.
На пост технического директора "Триколор ТВ" назначен Юрий Резвяков.
Ранее эту должность занимал Игорь Коцарев, которые станет советником генерального директора по вопросам вещания, говорится в пресс-релизе оператора.
Главными задачами нового директора станут создание технологической платформы для внедрения новейших форматов вещания и инновационных технологий для бесперебойного оказания оператором цифровых услуг; стратегическое планирование и оперативное управление.
Юрий Резвяков в 2003-2011 годах руководил дирекцией по технологическому обеспечению подготовки, производства и вещания в ОАО "Телерадиокомпания "Петербург" ("Пятый канал"). После 2011-го занимал руководящие посты в ряде крупных компаний, в частности, отвечал за технологическое обеспечение вещания телеканала "Санкт-Петербург" и телепроизводство информационных программ на "Первом канале".
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