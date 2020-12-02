"Космическая связь" начало платежи по новым контрактам

Оба спутника создаются в рамках Федеральной целевой космической программы (ФКП) Российской Федерации.

Российский спутниковый оператор ФГУП "Космическая связь" (ГПКС) 29 декабря сообщил, что произвел первые платежи с АО "Информационные спутниковые системы" и Thales Alenia Space по контракту создания космических аппаратов (КА) "Экспресс-80" и "Экспресс-103".

О заказе двух спутников ГПКС объявило в марте, в июне заключило договор с АО "ИСС им. академика М.Ф. Решетнёва" на поставку платформ для КА "Экспресс-80" и "Экспресс-103", а также контракт с Thales Alenia Space на создание полезных нагрузок для них. Спутники "Экспресс-80" и "Экспресс-103" предназначены для размещения в орбитальных позициях 80° в.д. и 103° в.д. соответственно. Запуск намечен на третий квартал 2019 года.

Оба спутника создаются в рамках Федеральной целевой космической программы (ФКП) Российской Федерации. Однако программа пока не прошла все необходимые стадии утверждения. Но год назад та часть концепции ФКП, где описаны коммуникационные аппараты, уже подвергалась сокращению, и данные спутники в ней остались.

Также данные космические аппараты представляют несомненную важность для осуществления связности общего информационного поля РФ. Орбитальная позиция 80° в.д. — одна из важнейших в группировке ГПКС, отсутствие в ней адекватного запросам тяжелого аппарата ставит и рынок и оператора в сложное положение, заставляя искать порой не самые простые и оптимальные решения. Кроме того, ГПКС создает космические аппараты на собственные и заемные средства, что дает оператору достаточную свободу действий в рамках ФКП. Месяц назад апелляционный суд Парижа снял арест с суммы около €400 млн., перечисленных российскому оператору французскими партнерами.

Создание космических аппаратов ГПКС осуществляет при финансовой поддержке ПАО "Сбербанк", предоставившим заемные ресурсы для оплаты работ по договору с АО "ИСС им. академика М.Ф. Решетнева", и АО "Альфа-банк", с которым заключено кредитное соглашение на финансирование создания полезных нагрузок для КА "Экспресс-80" и "Экспресс-103".

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