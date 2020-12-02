Телеканал Rusong TV сменил формат

Телеканал Rusong TV работает с 2010 года.

Музыкальный телеканал Rusong TV перешел на вещание в широком формате (16:9) со стереозвуком.

Перезагрузка канала произошла 27 декабря в 14:00, рассказали «Теле-Спутнику» в пресс-службе Bridge Media. До момента перезагрузки во время трансляции канала в правом верхнем углу экрана находился таймер, на котором велся обратный отсчет.

Телеканал Rusong TV работает с 2010 года. В его эфире клипы российских исполнителей, а также выпуски новостей, трансляции концертов и оригинальные музыкальные программы.

Напомним, что ранее в декабре на вещание в широком формате 16:9 со стереозвуком перешел телеканал «Настоящее страшное телевидение».

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