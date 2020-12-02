Рынок платного ТВ Мексики вырастет на 17% в следующем году

При этом сегмент платного ТВ стал основным драйвером всей телекоммуникационной отрасли Мексики.

В 2017 году рынок кабельного и спутникового платного ТВ в Мексике вырастет на 17,3%.

Этому будет способствовать увеличение абонентской базы, выгодная ценовая политика и улучшение качества сервисов, прогнозирует консалтингово-аналитическое агентство Competitive Intelligence Unit (CIU).

Рынок платного ТВ Мексики устойчиво рос в течение последних нескольких лет. Летом этого года он стал занимать лидирующее место среди других стран Южной Америки.

При этом сегмент платного ТВ стал основным драйвером всей телекоммуникационной отрасли Мексики.

В 2016 году доход сектора составил более $3,8 млрд, а годовой рост — 21%. В то время как объем всего телеком-рынка страны увеличился на 2,1% до $21,8 млрд, сообщает Rapid TV News

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