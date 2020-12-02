"Парк развлечений" вводит новый программный блок с хитами мирового кинематографа

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Развлекательный телеканал "Парк развлечений" вещает с 2006 года.
На телеканале "Парк развлечений" с 1 января 2017 года появится новый программный блок Cinéma.
В нем будут транслироваться хиты мирового кинематографа XX века, говорится в пресс-релизе канала.
Программный блок будет выходить ежедневно в 18:00 с повторами следующим утром.
Первыми фильмам, показанным в рамках Cinéma, станут "Укрощение строптивого", "Укол зонтиком", "Невезучие" и "Ягуар".
Развлекательный телеканал "Парк развлечений" вещает с 2006 года.
Его производством занимается "НКС Медиа", дистрибуцией — "Сигнал Медиа".
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