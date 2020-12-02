Босния и Герцеговина приступает ко второму этапу перехода на цифровое эфирное ТВ

Босния и Герцеговина — единственная страна Европы, которая не перешла на цифровое эфирное вещание, хотя Международный союз электросвязи установил июнь 2015 года крайним сроком отключения «аналога».

В начале 2017 года Босния и Герцеговина объявит международный тендер на поставки оборудования для цифрового эфирного вещания.

Оно необходимо для реализации второго этапа перехода на эфирную «цифру», которое намечено на начало 2018 года — тогда же состоится отключение аналоговой телетрансляции.

Как сообщает Rapid TV News, Совет министров Боснии и Герцеговины принял решение использовать стандарт вещания DVB-T2, хотя ранее рассматривалась возможность трансляции в DVB-T.

В связи с этим стране потребовалось дополнительное оборудование.

Босния и Герцеговина — единственная страна Европы, которая не перешла на цифровое эфирное вещание, хотя Международный союз электросвязи установил июнь 2015 года крайним сроком отключения «аналога».

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