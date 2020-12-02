Власти США требуют от Amazon предоставить данные со смарт-колонки Echo

Echo, получая голосовые команды пользователя, записывает речь для выполнения запросов или ответов на вопросы.

Прокуратура штата Арканзас выдала санкцию на получение информации с «умной» колонки Echo от ее производителя – Amazon. Как сообщает информагентство UPI, речь идет о записях голосовых команд, полученных Echo, которые могут стать уликами в расследовании убийства.

Прокуратура надеется, что эта информация поможет установить обстоятельства смерти бывшего офицера полиции Виктора Коллинза, тело которого было найдено в доме Джеймса Эндрю Бейтса в ноябре 2015 года. Бейтс был обвинен в данном убийстве, однако позже его освободили под залог в $350 тыс.

Адвокат обвиняемого Кимберли Вебер заявил, что раскрытие информации, зафиксированной смарт-колонкой Бейтса, будет вторжением в его частную жизнь.

«Мы покупаем эти замечательные предметы, которые помогают нам в наших домах и повышают качество жизни, но они же могут быть использованы против нас для обвинения в преступлениях», — заявил Вебер. Amazon поддержал позицию адвоката.

Echo, получая голосовые команды пользователя, записывает речь для выполнения запросов или ответов на вопросы. Информация не остается в памяти устройства, но сохраняется на серверах, контролируемых Amazon.

Организация Electronic Privacy Information Center (EPIC) в письме в Департамент юстиции США в июле 2015 года констатировала, что устройства с голосовыми контроллерами, подобные Echo, «все более и более распространяются в Интернете вещей», передавая и принимая данные о личной жизни их владельцев. В список таких устройств и EPIC включила смарт-ТВ Samsung, браузер Chrome от Google, куклу Hello Barbie компании Mattel, Microsoft Kinect для Xbox, видеокамеры систем наблюдения Nest и гаджеты систем домашней безопасности Canary.

«Американцы не ожидают, что эти устройства в их домах будут настойчиво записывать все разговоры. Глупо надеяться, что потребители будут контролировать каждое их слово перед домашней электроникой. Это было бы по-настоящему жутко», — отмечает EPIC.

В то же время юристы в США считают, что в рамках апелляционных разбирательств Amazon, скорее всего, не удастся отстоять право на неприкосновенность частной информации владельцев смарт-колонок.

Как сообщалось, рождественские продажи колонок Amazon Echo в этом году в 9 раз превысили показатели прошлого года.

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