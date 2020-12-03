Старый эпизод киносаги "Звездные войны" выпустят в 4K

Интернет-портал 4k.com добавляет, что в будущем планируется выпуск переиздания киносаги в 4К на Blu-ray дисках и, возможно, с использования расширенного динамического диапазона яркости (HDR).

Эпизод "Новая надежда" кинофраншизы "Звездные войны" уже переформартирован в разрешении 4K.

Сейчас обсуждается вопрос выхода версии фильма в этом формате на большие экраны. Об этом изданию Little White Lies рассказал Гарет Эдвардс, режиссер фильма "Изгой-один. Звёздные войны: истории".

Интернет-портал 4k.com добавляет, что в будущем планируется выпуск переиздания киносаги в 4К на Blu-ray дисках и, возможно, с использования расширенного динамического диапазона яркости (HDR).

Премьера эпизода "Новая надежда" состоялась в 1977 году. Он переиздавался несколько раз, а в 2011 году вышло "Специальное издания" на Blu-ray с современными графическими эффектами, что вызвало неудовольствие многочисленных фанатов "Звездных войн".

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