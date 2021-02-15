В ВОЗ назвали наиболее вероятную версию происхождения коронавируса

Сейчас в Китае находится международная группа экспертов ВОЗ, которая занимается выяснением происхождения COVID-19.

Первоначально коронавирус мог распространиться на юге Китая и в Юго-Восточной Азии летучими мышами, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Об этом заявил член международной группы специалистов под руководством ВОЗ доктор Питер Дасзак.

По его мнению, это путь передачи, на который "следует обратить наибольшее внимание".

Как заявил Дасзак в интервью The New York Times, от летучих мышей инфекция попала на ферму с дикими животными, где ей могли заразиться сотрудники или обитавшие там хорьки, барсуки, енотовидные собаки и циветы. Дальнейшее распространение вирус получил после того, как попал на рынок в Ухане, говорит Дасзак.

В материале отмечается, что специалисты ВОЗ не смогли получить доступ к личным данным части пациентов из-за политики конфиденциальности в Китае. Кроме того, некоторые люди, переболевшие COVID-19, отказались встречаться с представителями организации.

Сейчас в Китае находится международная группа экспертов ВОЗ, которая занимается выяснением происхождения COVID-19. Специалисты прибыли в Ухань 14 января, их поместили на обязательный 14-дневный карантин, а 29 января они начали работу.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!