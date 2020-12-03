В Литве предложили обязать ретрансляторов показывать 90% телепрограмм на языках ЕС

Такая мера поможет Литве интегрироваться в европейское информационно пространство.

В Сейм Литвы внесены поправки к Закону об информировании общества, в которых говорится, что не менее 90% объемов ретранслируемых в пакете телепрограмм должны вестись на официальных языках Евросоюза.

Исключение делается только для специализированных и тематических пакетов, следует из текста законодательной инициативы.

Как пишет ИА Regnum, Сейм прошлого созыва отклонил подобные поправки. Сейчас авторы упирают на то, что такая мера поможет Литве интегрироваться в европейское информационно пространство.

Парламентарий Лауринас Кащюнас, один из инициаторов поправок, также отметил, что они станут лекарством от пропаганды, которая действует на страну с Востока, конкретно из России.

Сейчас в Литве действует закон, согласно которому ретрансляторы должны официально отдавать предпочтения программам на одном из официальных языков ЕС, но пропорции не установлены, отмечает Regnum.

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