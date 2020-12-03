"Дом.ru" предложил своим абонентам подписку на Megogo

Популяризация лицензионного цифрового контента на новых площадках является стратегическим вопросом для онлайн-кинотеатра.

Телеком-оператор "Дом.ru" добавил для своих абонентов услугу премиальной подписки на онлайн-кинотеатр Megogo.

Оформить подписку смогут пользователи ТВ-приставки "Дом.ru TV 2.0" (Humax 9000) прямо с экрана телевизора. Ее стоимость составляет 150 руб. в месяц.

Подписка дает доступ к сервису "Megogo кино", в котором содержится 5000 фильмов, сериалов и развлекательных ТВ-программ.

"Теле-Спутнику" в пресс-службе Megogo рассказали, что ранее бета-версия сервиса работала на приставках 7000i и давала возможность оформить подписку или приобрести контент по модели TVOD.

Генеральный директор Megogo в России Виктор Чеканов отметил, что популяризация лицензионного цифрового контента на новых площадках является стратегическим вопросом для онлайн-кинотеатра.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!