ABS обеспечит прямое спутниковое вещание 4K-каналов в Непале

Из 170 спутниковых каналов 50 будут вещать в HD, а еще три станут первыми в стране каналами в сверхвысоком разрешении (UHD 4K).

Спутниковый оператор ABS заключил соглашение с непальским кабельным оператором Nepal Digital Cable (NDC) о предоставлении услуг прямого спутникового вещания (DTH).

С февраля 2017 года ABS будет передавать 170 локальных и международных каналов в Непал и соседние страны через Ku-диапазон спутника ABS-2 (75° в.д.).

По словам главы NDC Лакшми Прасада Паудийяла (Laxmi Prasad Paudyal), из 170 спутниковых каналов 50 будут вещать в HD, а еще три станут первыми в стране каналами в сверхвысоком разрешении (UHD 4K).

Спутник ABS-2, построенный на платформе SSL 1300, был запущен в 2014 году. На сегодняшний день это один из самых мощных спутников восточного полушария: на его борту установлено 89 транспондеров.

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