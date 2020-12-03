S-диапазон стал востребован у российских операторов спутниковой мобильной связи

Мобильная спутниковая связь — особенно связь с морскими и воздушными судами — на сегодня считается одним из самых перспективных секторов индустрии.

Несколько российский существующих и перспективных спутниковых систем претендуют на использование S-диапазона (2-4 ГГц). Как сообщают СМИ, концерн РТИ (входит в АФК «Система») — разработчик высокотехнологичных проектов, в том числе в космической отрасли — заявил о планах по созданию системы спутниковой мобильной связи в интересах стран Шанхайской организации сотрудничества.

На первом этапе космический сегмент сети будет состоять из одного геостационарного спутника, планируемого к запуску в 2021 году. Для работы системы запрошен диапазон 1,9-2,1 ГГц. В дальнейшем рассматривается возможность расширения системы спутниками на высокоэллиптической орбите. Одним из основных назначений системы будет работа в интересах силовых ведомств. Существующие сейчас системы спутниковой мобильной связи — Iridium, Inmarsat и Globalstar — так или иначе находятся под американской юрисдикцией, что недопустимо с точки зрения национальной безопасности. Сегодня российские правительственные и силовые структуры используют емкость спутников государственного оператора ФГУП «Космическая Связь». Правительственная связь осуществляется при помощи специальных транспондеров L-диапазона, установленных на спутниках «Экспресс-АМ».

Еще одну систему спутниковой мобильной связи планирует компания «Фитаком». Эта компания — правопреемник «Транзит-Телекома», который в 2015 году подавал заявку на частоты в S-диапазоне (1,9-2,2 ГГц) и в Ка-диапазоне. Частоты «Фитакому» не выделены, но компания не оставляет своих усилий. «Фитаком» (совместно с китайскими партнерами) собирается запустить двух геостационарных космических аппаратов. Набор услуг планируется весьма обширный: высокоскоростной интернет-доступ, мобильная связь, телевещание.

Также на S-диапазон претендует система «Гонец». Она была создана еще в советское время и первоначально работала в режиме передачи коротких сообщений. Сейчас система обеспечивает низкоскоростную передачу данных и планирует модернизацию до полноценной коммуникационной высокоскоростной системы. Недавно «Гонец» получил права на частоты в районе 27-29 ГГц.

Есть еще один российский пользователь S-диапазона — система «Луч». Она состоит из трех космических аппаратов, осуществляющая связь с космическими объектами, в частности с Международной космической станцией. Несколько раз в СМИ появлялись упоминания, что неиспользуемые емкости этой системы могут быть предложены на рынке.

Мобильная спутниковая связь — особенно связь с морскими и воздушными судами — на сегодня считается одним из самых перспективных секторов индустрии. Все операторы либо уже запускают либо готовятся к запуску в ближайшее время свои сети MSS. Преимущество сетей в S-диапазоне перед традиционным Ku-диапазоном и особенно Ка-диапазоном может быть в большей устойчивости к погодным условиям. Эта характеристика особенно важна для Юго-Восточной Азии (ЮВА) с тропическими ливнями. Но острота этой проблемы постепенно снижается, поскольку благодаря технологии HTS мощность сигнала растет, при этом разработчики постоянно совершенствуют адаптивные протоколы передачи данных.

Может возникнуть еще одна неожиданная помеха в использовании S-диапазона в ЮВА: некоторая его часть в азиатском регионе зарезервирована для использования навигационными системами (в частности индийской перспективной системой GAGAN).

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