Телеканал "В гостях у сказки" в период новогодних каникул будет транслироваться в открытом доступе

Телеканал "В гостях у сказки" приступил к вещанию в начале декабре.

Телеканал "В гостях у сказки" в период с 28 декабря по 15 января будет транслироваться в открытом доступе. В сообщении канала приводятся параметры для приема телесигнала.

- Спутник "Экспресс АМУ1", 36˚ в.д. Транспондер – 33; Стандарт – DVB-S; Модуляция – QPSK; Частота – 12341 Mhz; Поляризация – круговая левая; FEC цифрового сигнала 3/4; Символьная скорость – 27,5 Мсимв/с.

- Спутник Экспресс АТ1, 56˚ в.д. Транспондер – 28; Стандарт – DVB-S2; Модуляция – 8PSK; Частота – 12245.375 Mhz; Поляризация – круговая правая; FEC цифрового сигнала 5/6; Символьная скорость – 27,5 Мсимв/с.

Телеканал "В гостях у сказки" приступил к вещанию в начале декабре. Сейчас он доступен на платформе оператора НТВ-ПЛЮС. "В гостях у сказки" позиционируется как киноканал совместного телесмотрения для детей в возрасте от 4 до 12 лет и их родителей. Программная сетка канала состоит из классических и современных художественных фильмов-сказок, сказочных мультфильмов и сериалов.

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