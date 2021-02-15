Уголовно наказывать за получение секс‑услуг от несовершеннолетних будут в Узбекистане

Приложение zakon.kz
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Статья предусматривает наказание в виде 300 часов общественных работ или двух лет исправительных работ.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал закон, который вводит уголовную ответственность за получение секс-услуг от несовершеннолетних в возрасте от 16 до 18 лет, сообщает zakon.kz.
Текст закона опубликован в республиканской газете Народное слово.
Согласно документу, в Уголовный кодекс Узбекистана вводится статья 128-1, которая предусматривает ответственность за половую связь с несовершеннолетним в возрасте от 16 до 18 лет за "материальные ценности или имущественную выгоду".
Статья предусматривает наказание в виде 300 часов общественных работ или двух лет исправительных работ, а также двух лет ограничения или лишения свободы.
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