"Мегафон": внедрение 5G даст полноценное развитие интернету вещей

Скоро компания выйдет за рамки лабораторных испытаний и продемонстрирует преимущества 5G на практике.

Оператор связи "Мегафон" и компания Nokia договорились о сотрудничестве, направленном на развитие стандарта 5G на территории России.

В рамках соглашения будет построен испытательный кластер 5G на российских стадионах, на которых пройдут матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году.

По словам Юха-Пекка Такала, вице-президента региона Восточная Европа в Nokia, скоро компания выйдет за рамки лабораторных испытаний и продемонстрирует преимущества 5G на практике.

Директор по инфраструктуре "Мегафона" Александр Башмаков добавил, что новое поколение связи даст полноценное развитие направлению интернета вещей и преобразит сценарии использования мобильного интернета.

VC.ru уточняет, что 5G позволит передавать данные на скорости больше 1 Гбит/с. Издание напоминает, что осенью прошлого года Россия предложила Международному союзу электросвязи утвердить для использования сетей 5G частоты в диапазонах 4440–4500, 4800–5000 и 5925–6425 МГц.

В июне этого года стало известно, что МТС совместно с Ericsson собираются внедрить технологию EC-GSM-IoT, которая сможет ускорить и сделать дешевле развертывание экосистемы "интернета-вещей".

В июле появилась информация, что российская компания "СТРИЖ Телематика" запустила в Казахстане сеть для интернета вещей на базе беспроводной технологии LPWAN.

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