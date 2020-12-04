Nickelodeon анонсировал дату российской премьеры подросткового ситкома "Иное королевство"

Премьера оригинальных серий состоялась 10 апреля 2016 года.

Телеканал Nickelodeon c 8 августа начинает показ в России сериала "Иное королевство".

Новые серии будут выходить по будням.

Как говорится в официальном сообщении на сайте Nickelodeon, "юных зрителей ["Иного королевства"] ожидают завораживающие путешествия в фантастические миры, неизведанные тайны и знакомство с магическими существами". Главная героиня сериала — фея Астрал, которая всегда мечтала жить среди людей. Когда ей исполнилось 14 лет, она получает возможность на 90 дней стать человеком.

Премьера оригинальных серий состоялась 10 апреля 2016 года на телеканалах Family (Канада) и Nikelodeon (США). Съемки "Иного королевства" проходили в канадском городе Торонто. На данный момент снят один сезон сериала, который включает 20 эпизодов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!