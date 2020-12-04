У провайдера Воля появился акционер из Австралии

В структуре собственности компании Воля произошли изменения.

У крупнейшего украинского провайдера кабельного ТВ и одного из крупнейших провайдеров интернета Воля появились новые миноритарные акционеры. Об этом сообщает Liga.net.

Согласно данным о структуре собственности, которую ТВ-провайдеры и телеканалы и радиостанции теперь обязаны публиковать , в акционерах у Воли появилась австралийская компания Варама Кепитал. Ее доля составляет 5,62%.

Warama Capital основал Тим Иверс, инвест-банкир из Сиднея.

Также в числе новых инвесторов - Ол Груп Лтд. (Каймановые о-ва) - 8,4%.

При этом из состава инвесторов вышли Итонпарк Мастер Фанд Лтд - 5,9%, И-Эл-Кью Инвесторс ІІ Лтд - 8,4%.

Основным инвестором по-прежнему является Providence Equity Partners - 34,92%. Также крупные пакеты сохраняются у Sigma Bleyzer и ЕБРР.

Ранее сообщалось, что в 2019 году Воля повысит тарифы на 10-20%.

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