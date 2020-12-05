Скандал разгорелся вокруг украинского провайдера Ланет

Информацию Ланет в заявлении 1+1 media называют некорректной и манипулятивной.

Один из крупнейший украинских провайдеров ТВ и ШПД к Интернету — Ланет — обвинил 1+1 media в давлении на бизнес. В Ланет утверждают, что директор департамента дистрибуции и развития сети вещания группы Андрей Мальчевский обратился к руководству провайдера и настаивал на отключении из пакетов телевидения Ланет ряда телеканалов (Сонце, Трофей, Наука, Фауна, Терра, XSport, Эко TV, Малятко, Niki Kids и других), сигнал которых доступен на спутнике в незакодированном виде. Как утверждается, после отказа провайдера это сделать, в 1+1 media приняли решение разорвать договор с Ланет и направили соответствующее письмо.

В своем ответе 1+1 media отмечает, что действительно отправили указанное письмо — «с целью проведения переговоров по пересмотру коммерческих условий сотрудничества с ООО Сеть Ланет».

«У нас есть факты, что провайдер не контролирует свою абонентскую базу, особенно кабельную, и не отчитывается о всех своих активных абонентах. Очень странно, что ООО Ланет отреагировало только сейчас на письмо от 23 июня и в такой форме», — заявили в Группе 1+1 media.

Письмо о расторжении договора в 1+1 media называют напоминанием:

«Учитывая, что вопрос, по которому мы обратились к ООО Сеть Ланет [пересмотр коммерческих условий сотрудничества], является неотложным, а из опыта, переговоры и решение о каких-либо изменений коммерческих условий могут продолжаться долго, мы воспользовались своим правом заранее напомнить о сроках, в которые другой стороне договора следует принять решение. Очень желательно, с учетом планов отрасли по расширению перечня закодированных каналов с осени, решить этот вопрос до наступления нового сезона. Каких-либо других предложений или тем более требований по каналам с нашей стороны не поступало», — отметили в медиахолдинге.

В 1+1 media добавили, что руководство компании Ланет не контактировало официально по поводу полученного письма с группой.

«Были попытки одного из акционеров ООО Сеть Ланет связаться с руководством медиагруппы, но в итоге это закончилось появлением такого странного по содержанию заявления после многолетнего плодотворного партнерства», — говорится в заявлении.

На «плюсах» также отметили, что публикация провайдером скан-копии письма противоречит положениям о конфиденциальности сделки.

Информацию Ланет в заявлении 1+1 media называют некорректной и манипулятивной.

«Действительно, группа 1+1 media, как один из крупнейших индустриальных игроков, открыто выступает за развитие рынка платного телевидения, в частности, за необходимость кодирования сигналов всех развлекательных каналов на спутнике и активно противодействует пиратству во всех его проявлениях. Однако медиахолдинг не может влиять указанным в заявлении образом на деятельность провайдеров, ведь это хозяйственные отношения каждого отдельного субъекта предпринимательской деятельности», — подчеркивают в медиагруппе.

В 1+1 подчеркивают, что конфликт касается только бизнес-переговоров:

«Мы должны также отметить, что, несмотря на прецеденты, а именно — многочисленные конфликтные ситуации с правообладателями, имевших место ранее, искусственное раздувание конфликта является, пожалуй, привычной тактикой для компании Сеть Ланет. Отметим еще раз: ситуация, сложившаяся вокруг весьма стандартной процедуры бизнес-переговоры, для нас странной и противоречащей классическим здоровым партнерским отношениям».

В свою очередь провайдер Ланет в ответ на заявление «плюсов» сообщил, что в договоре на передачу прав провайдера есть пункт, который позволяет телеканалу провести аудит и проверить количество абонентов. Однако 1+1 media ни разу не обращались к Сети Ланет о проведении такого аудита.

«Также медиагруппа не сообщала Сеть Ланет о фактах, которые могли бы подтвердить неконтролированность абонбазы», — говорят у провайдера. — «Ни телефонным звонком, ни каким-либо другим способом 1+1 media не приглашали Сеть Ланет к переговорам о внесении изменений в коммерческие условия договора».

В своем заявлении Сеть Ланет просит медиахолдинг 1+1 media объявить причины пересмотра условий договора посреди периода его действия (календарного года), ведь такой информации им не предоставили.

«Факт давления украинских медиагрупп, в том числе и 1+1 media, на деятельность провайдеров может подтвердить и телеканал Солнце, который обратился к ИнАУ с соответствующим письмом, которое опубликовано на официальном сайте ИнАУ», — добавили в пресс-службе Ланет.

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