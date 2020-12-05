"Россия 1" в четвертый раз подряд стала самым популярным вещателем

Краткие итоги 2019 года на российском ТВ: самым популярным вещателем осталась «Россия 1», больше всех новых зрителей в ушедшем году привлек «Домашний», потерял — «Первый канал».

Российский офис ECI Media Management, один из клиентов исследовательской компании Mediascope, предоставил РБК результаты телеизмерений за весь 2019 год. Сам исследователь эти данные обнародует только 9 января.

Самый популярный канал

Наибольшая среднесуточная доля аудитории среди всех зрителей старше четырех лет, проживающих в крупных городах, в 2019 году вновь была, как следует из данных ECI Media Management на основе измерений Mediascope, у «России 1» — 11,8%. У ближайшего конкурента, «Первого канала», этот показатель по итогам ушедшего года равен 10,4%, у НТВ — 8,9%.

Что такое доля аудитории

Доля аудитории является соотношением зрителей конкретной программы или канала ко всем, у кого в этот момент был включен телевизор. Анализируются только федеральные каналы и сети, все приведенные цифры округлены.

Доступные на данный момент результаты измерений отражают телевизионные предпочтения только жителей городов с населением от 100 тыс. человек. После праздников в открытом доступе появится информация о том, как смотрели ТВ по всей стране с учетом малых городов и сел, но не за весь год, а лишь с августа 2019 года, когда начались такие исследования.

В уже имеющихся данных только по крупным городам с августа 2019-го учитывается просмотр ТВ на дачах.

Каждый вещатель работает в своей целевой аудитории. Чтобы сравнивать каналы между собой, используется общая аудитория — все зрители старше четырех лет.

Завершившийся год стал для «России 1» четвертым подряд, когда канал занимает первое место, подтвердил выводы ECI Media Management заместитель гендиректора ВГТРК Александр Нечаев. При этом он подчеркнул, что флагманский канал госхолдинга в 2019 году упрочил свои позиции: разрыв между ближайшими конкурентами достиг «исторического максимума».

Впервые «Россия 1» обошла «Первый канал» по итогам 2016 года: тогда их среднесуточные доли равнялись 12,9 и 12,7% соответственно. В 2017 году это были уже 13,2 и 12,1%, 2018-м — 12,9 и 11,8%.

«Россия 1» является самым популярным каналом отдельно как в будни, так и в выходные, настаивают в ВГТРК, ссылаясь на данные Mediascope. Причем из этих цифр следует, что в выходные вторым по популярности каналом среди всех зрителей старше четырех лет был не «Первый канал», а НТВ. В такие дни доля «России 1» равнялась 11,7%, НТВ — 9%, «Первого» — 8,9%.

Пресс-служба НТВ подтвердила эти цифры.

Самой популярной вечерней информационной программой будней в 2019 году оставалось «Время» «Первого канала», но в ВГТРК обращают внимание на то, что среди всех зрителей старше четырех лет разрыв по итогам года с вечерними «Вестями» стал минимальным: средняя доля «Времени» — 12,9%, «Вестей» — 12,8%.

Кто больше всех потерял зрителей

Сохраняя лидерские позиции, «Россия 1» в прошлом году, как и другие вещатели, теряла зрителей. Среднесуточная доля флагманского канала ВГТРК среди всех зрителей старше четырех лет за год снизилась на 1,1 п.п. В целевой аудитории «России 1» (зрители старше 18 лет) снижение, согласно данным ECI Media Management на основе измерений Mediascope, было чуть большим — на 1,2 п.п.: 12,4% в 2019 году против 13,6% в 2018-м.

Помимо «России 1», среднесуточная доля своей целевой аудитории снизилась, к примеру, также у НТВ, ТНТ, «Звезды», «Матч ТВ», Disney, «2х2», «CTC Love» и ТНТ4.

Наибольшее падение среднесуточной целевой аудитории, как следует из расчетов ECI Media Management на основе измерений Mediascope, зафиксировано у «Первого канала»: среди зрителей 14–59 лет доля сократилась на 1,6 п.п., с 10,3% в 2018 году до 8,7% в 2019-м. В общей аудитории (все зрители старше четырех лет) падение составило 1,3 п.п.

Для «Первого канала» стратегически важной задачей и с точки зрения будущего, и для того, чтобы быть востребованными у рекламодателей, является сохранение более молодой аудитории, чем зрители старше 60 лет (60+), прокомментировал эти расчеты представитель «Первого канала». По его словам, среди зрителей младше 60 лет вещатель «побеждает». «Мы сохраняем абсолютное лидерство в прайм-тайме среди всех аудиторий, обеспечивая максимальную коммерческую выручку», — уверяет представитель «Первого».

Среднесуточная доля аудитории, по мнению пресс-службы «Первого канала», является «архаизмом с точки зрения рекламных продаж, поскольку может достигаться за счет ночных эфиров с большими долями и минимальным количеством зрителей».

Основной отток аудитории от линейного ТВ в интернет испытывают каналы, имеющие значительную долю аудитории младше 60 лет, такие как «Первый» или ТНТ, указывает представитель «Первого канала». Поэтому, по его словам, падение телепросмотра как «Первый канал», так и ТНТ стараются компенсировать развитием интернет-ресурсов и «являются лидерами в интернете по телепросмотру».

Кто больше всех привлек новых зрителей

Среднесуточные доли своей целевой аудитории в 2019 году выросли у СТС, «ТВ Центра», РЕН ТВ, «Карусели», «России 24», ТВ3, «Пятницы», «Муз ТВ» и «Ю».

Максимальный прирост показал ориентированный на женщин канал «Домашний». Среди женщин 25–59 лет, которые являются целевой аудиторией вещателя, среднесуточная доля выросла, по данным ECI Media Management на основе измерений Mediascope, на 1,1 п.п., до почти 5%. В самой общей аудитории из-за того, что в ней учитываются и мужчины, прирост среднесуточной доли был более скромным — лишь на 0,6 п.п., до 3,8%.

Пресс-секретарь холдинга «СТС Медиа», в который входит «Домашний», Игорь Иванов подтвердил расчеты ECI Media Management. Доля канала, по словам Иванова, выросла прежде всего из-за «кратного увеличения» сериалов собственного производства: именно эти проекты увеличили долю в прайм-тайме на 35%.

Рост доли каналов для «СТС Медиа» не самоцель, для холдинга важна в первую очередь их экономическая эффективность, настаивает Иванов. Он утверждает, что в 2019 году, несмотря на снижение телерекламного рынка в целом, «Домашний» показал рост как выручки, так и прибыли. Конкретных цифр представитель «СТС Медиа» не привел.

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