Украинский язык и телевидение. Кто кого

Готово ли украинское государство к тому, чтобы сделать такие шаги по поддержке украинского языка.

Во время выступления на церемонии вручения Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко Петр Порошенко выступил за принятие закона об увеличении доли украинского языка на телевидении.

Понятно, что вопрос языка на украинском телевидении нужно решать. Украинского языка на телевидении мало. И понятно, что необходимо увеличить его присутствие. И здесь нужна политическая воля. Готово ли украинское государство серьезно заниматься этим. И если да - то не интересоваться ни тем, что думают телеканалы, ни тем, что думает аудитория, а просто установить определенные квоты, или не допустить выхода многих русскоязычных программ.

Я даже думаю, что это можно было бы провести в качестве эксперимента. Если государство действительно готово за это отвечать, это его политика. Тогда волей-неволей, но должно. Даже если не будут смотреть и телевидение будет терять деньги, это уже не должно обходить страну.

Но я не верю, что это произойдет, потому что действительно у нас это никому не выгодно. Гораздо проще сбивать деньги с того, что уже налажено и к чему уже приучились, чем внедрить какие-то стратегические решения, которые требуют напряжения и имеют долгосрочную перспективу.

Сначала надо определиться, готово ли украинское государство к тому, чтобы сделать такие шаги по поддержке украинского языка

Сделать рентабельным украинский продукт можно в одном случае, о чем говорил президент - если государство примет не один-два закона, а выработает четкую программу или стратегию внедрения украинского языка или тотальной украинизации во всех сферах. И тогда это стало бы общей долгосрочной программой, которую нужно выполнять в двух кварталах текущего года. Когда она рассчитана на десятилетия, тогда нужно ее просто нормально финансировать и делать так, как делают в других странах, когда есть и поддержка книги, языка и различных языковых институтов. Только так или никак.

Сначала надо определиться, готово ли украинское государство к тому, чтобы сделать такие шаги по поддержке украинского языка, или это нужно украинскому государству. Определиться - что у нас за страна, чтобы уже со всех дискуссий интеллектуалов была проделана государственная идея, то есть кто мы? Нам нужна доминанта украинского языка или нет, нужны ли все языки, которые есть, нужен ли русский, хотим ли мы уменьшать количество русского языка или хотим остаться как есть, и тогда перестать переживать, что украинский страдает. Нужна сначала четкая позиция, тогда стратегическая программа, а потом уже - единичные законы о квотах.

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