Власти РФ решили контролировать контент всех кабельных телеканалов

Минкомсвязь предложила изменить закон «О связи», обязав кабельных операторов установить на своих сетях специальное оборудование.

Минкомсвязь предложила обязать кабельных операторов предоставлять Роскомнадзору доступ к своей сети и устанавливать на ней «средства технического контроля», которые позволят службе «осуществлять контроль и надзор» за исполнением российского законодательства. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных и правовых актов.

Техническое оборудование необходимо Роскомнадзору, чтобы иметь представление о контенте телеканалов, распространяемых исключительно в кабельных сетях, следует из материалов министерства. Сейчас в России как телеканалы и телепрограммы зарегистрированы более 7,2 тыс. средств массовой информации. Лицензию на вещание в кабельных сетях и так называемую универсальную лицензию (позволяет вещать в том числе и в кабеле) имеют более 2,1 тыс. СМИ. При этом около 60% кабельных телеканалов, которые распространяются в пределах одного региона, находятся вне контроля Роскомнадзора, говорится в пояснительной записке.

Какое именно оборудование придется устанавливать операторам, не уточняется. Операторы кабельного ТВ не понесут дополнительных расходов, не потребуются и дополнительные средства из федерального бюджета, указали в пояснительной записке авторы законопроекта.

Представитель Роскомнадзора сообщил, что речь идет об установке специальных комплексов, которые позволят записывать распространяемые в кабельных сетях телеканалы. Порядок их установки будет определен специальным подзаконным актом. Мера в том числе направлена на выявление фактов распространения в кабельных сетях телеканалов, не зарегистрированных в качестве СМИ, без лицензии на вещание и (или) без договора с вещателем. Представитель Роскомнадзора также отметил, что примерно 75% выявляемых сейчас нарушений — это нарушения закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

РБК направил запрос в Минкомсвязь.

Как сейчас Роскомнадзор следит за кабельным ТВ

Роскомнадзор может прийти с проверкой на телеканал, чтобы на месте выяснить, нарушает ли он закон «О СМИ». Но в последние годы число таких проверок, когда регулятор напрямую взаимодействует с вещателем, снизилось. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в 2015 году ведомство провело 534 проверки, в 2018-м — только 36. Сокращение почти в 15 раз в пояснительной записке объясняется исполнением послания президента Владимира Путина Федеральному собранию в декабре 2014-го: тогда глава государства поручил «максимально снять ограничения с бизнеса, избавить его от навязчивого надзора и контроля».

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На смену проверкам пришло систематическое наблюдение, когда регулятор непосредственно со СМИ не общается. В этом случае, чтобы составить представление о контенте вещателя, не обращаясь к нему за записью эфира, Роскомнадзор договаривается с кабельными операторами и на их сетях устанавливает записывающее оборудование.

Сейчас с Роскомнадзором сотрудничают 49 крупных кабельных операторов. Но, как отмечено в пояснительной записке, бывают случаи, когда работающий в одном регионе вещатель намеренно разрывает договор с оператором, установившим записывающее оборудование, и уходит к конкурирующему провайдеру, у которого такого оборудования нет.

Систематическое наблюдение за СМИ в цифрах

В 2018 году Роскомнадзор, согласно опубликованным на его сайте материалам, провел 10,2 тыс. систематических наблюдений за СМИ. Сколько из них было кабельных телеканалов, не уточняется.

Было выявлено почти 8,7 тыс. нарушений законодательства, составлено 4,8 тыс. протоколов об административных правонарушениях. По этим протоколам вынесено 4,7 тыс. решений и постановлений. За нарушения законодательства СМИ были оштрафованы на 17,3 млн руб.

Роскомнадзор, как указано в его материалах, в приоритетном порядке следит за тем, чтобы СМИ не распространяли экстремистские материалы, призывы к осуществлению террористической деятельности, не выпускали материалы, пропагандирующие порнографию, насилие и жестокость, не содержали нецензурную брань.

В связи с этим в 2018 году под мониторинг попали 10,6 тыс. СМИ. За нарушение ст. 4 закона «О СМИ» (недопустимость злоупотребления свободой массовой информации) были вынесены 72 предупреждения, что на треть больше, чем годом ранее. В частности, 19 предупреждений были выданы за распространение экстремистских материалов. Половина от всех предупреждений связана с использованием СМИ нецензурной брани.

Что говорят участники рынка

В Национальной ассоциации телерадиовещателей запрос РБК переадресовали к кабельным операторам, поскольку законопроект затрагивает прежде всего их интересы.

Поправки в первую очередь нужны для контроля за большим количеством местных кабельных каналов, считает вице-президент Ассоциации кабельного телевидения России (АКТР) Михаил Силин. Кроме того, они позволят выявить тех, кто сейчас осуществляет вещание без лицензии. Например, оператор может взять запись эфира некоего канала в интернете и вещать в своей сети, отметил Силин. Но среди кабельных операторов такие случаи редки, нарушения могут быть у тех, кто занимается доставкой ТВ-сигнала на основе телематической лицензии, например операторов IP TV и сервисов OTT — они сейчас никак не контролируются, рассказал вице-президент АКТР.

Силин также обратил внимание на то, что пока непонятно, за чей счет будет устанавливаться оборудование. «В проекте говорится, что для операторов оно будет бесплатным, но в то же время и дополнительных бюджетных затрат принятие документа не потребует. Кроме того, сейчас запись трансляций телеканалов запрещена договорами с правообладателями, то есть потребуются дополнительные изменения в законодательстве», — сказал он.

По итогам 2018 года операторы кабельного ТВ обслуживали, по данным «ТМТ Консалтинга», 18,6 млн абонентов, их совокупная выручка достигла 40,1 млрд руб. Для сравнения, абонентская база операторов спутникового телевидения составила 17,2 млн, IP TV — 8,4 млн клиентов, а совокупная выручка — 23,3 млрд и 29,9 млрд руб. соответственно.

Представитель «Акадо Телеком» сообщил, что компания уже предоставляет Роскомнадзору возможность мониторинга и записи содержания всех транслируемых оператором телеканалов. «При необходимости усиления контроля техническая база «Акадо» к этому готова», — отметил он.

Гендиректор дистрибьютора «Сигнал Медиа» Михаил Ковальчук считает предложенные Минкомсвязью меры избыточными, напоминая, что в действующих вещательных лицензиях уже есть условие о необходимости предоставлять Роскомнадзору записи эфира по запросу. «Это похоже на ситуацию, когда полиция, чтобы бороться с карманниками в метро, поставила по сотруднику на выходе из каждого вагона», — иронизирует Ковальчук.

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