Установка и настройка DVB-C-модулятора

В настоящее время телевизоры с большой диагональю стали доступнее, а камеры научились транслировать картинку высокой четкости.

За последнее время в продаже появилось большое количество устройств для распределения ТВ-сигнала высокой четкости на несколько телевизоров.

Одними из них являются цифровые модуляторы, позволяющие сформировать сигнал до формата 1080р с возможностью последующей его раздачи на практически неограниченное количество телевизоров, находящихся на значительном удалении друг от друга. Какие возможности открываются при использовании цифровых модуляторов и как их настраивать, мы рассмотрим на примере DVB-C-модели.

ПРОБЛЕМЫ РАЗДАЧИ СИГНАЛА НА ТЕЛЕВИЗОРЫ

Лет 10—15 назад модуляторы, тогда еще аналоговые, использовались в основном в двух случаях: для просмотра одной и той же программы со спутникового ресивера на нескольких телевизорах и для подключения видеоглазков и видеокамер к телевизорам. При этом пользователи привыкли, что на одной программе настроена одна камера, на другой — другая. Переключаться между ними можно было при помощи пульта, а изображение видно на всех телевизорах — удобно.

В настоящее время телевизоры с большой диагональю стали доступнее, а камеры научились транслировать картинку высокой четкости — в итоге изображение на экране имеет хорошую детализацию. Вот только подключение к телевизору не упростилось. Камеры видеонаблюдения могут быть двух типов: аналоговые HD и с поддержкой протокола IP. Ни ту, ни другую к телевизору напрямую не подключить. Камеры подсоединяются либо к конвертеру AHD-HDMI, либо к видеорегистратору. В любом случае на выходе у такого устройства должен быть HDMI-разъем, который подключается к телевизору. Тут-то и появляются проблемы. Для раздачи сигнала на несколько телевизоров можно использовать HDMI-сплиттер. Но у него есть ограничение по количеству выходов, расстоянию (обычно это десятки метров), необходимо прокладывать дополнительные кабели. Кроме того, многие пользователи считают неудобной необходимость перехода в режим HDMI-входа для просмотра трансляции с камеры.

ВЫБОР ТИПА МОДУЛЯТОРА

Для возможности просмотра по старому принципу — когда изображение с камеры видно на определенном канале — необходимо применять цифровой модулятор. Как выбрать нужный тип модулятора? Имеющиеся в продаже модуляторы бывают следующих типов: с поддержкой стандарта DVB-T, стандарта DVB-C и комбинированные (DVB-T + DVB-C). DVB-T-модуляторы формируют сигнал устаревшего стандарта эфирного вещания. Однако это не мешает использовать этот сигнал в кабеле. Данный сигнал будет приниматься всеми современными телевизорами. То же самое можно сказать и про модуляторы стандарта DVB-C. Универсальные модуляторы могут формировать сигнал обоих стандартов. При выборе стандарта модулятора для формирования своего телевизионного сигнала желательно выбрать тот же стандарт (эфир или кабель), в котором осуществляется прием телевизионных программ. Это дает возможность выбирать свой канал так же, как выбирать ТВ-программу, и видеть его в списке программ. При разных стандартах модулятора и телевизионного вещания требуется производить больше действий по выбору режима приема (кабель или антенна), что представляет сложности для рядового пользователя.

ПРИМЕР РЕШЕНИЯ

Хочу рассказать о личном опыте замешивания сигнала с видеорегистратора в систему распределения телевизионного сигнала на шесть телевизоров. Прием телевизионных программ осуществлялся с кабельного телевидения в стандарте DVB-C. Был выбран бюджетный модулятор Terra MHD003. Данный модулятор имеет HDMI-вход и формирует на выходе цифровой телевизионный сигнал кабельного стандарта. Для первого включения и настройки в качестве источника сигнала высокой четкости использовался медиаплеер Dune. Параметры сигнала были оставлены по умолчанию: модуляция QAM64, скорость передачи 6875 Кс/с, уровень выходного сигнала -15dB, был изменен только номер выходного канала на 36 (свободный в данной кабельной сети).

После включения модулятора и настройки телевизора в ручном режиме прописался новый канал под названием MHD003, и на экране появилась надпись “No video”, сформированная модулятором. Пока выяснялась причина отсутствия изображения с медиаплеера, изображение появилось само. Было установлено, что при первом включении нового источника сигнала к модулятору происходит автоматическая настройка, которая может занимать до 10 минут. При последующих включениях с этого же источника изображение появляется сразу (при подключении другого источника происходит повторная настройка).

Качество картинки отличное, не хуже чем с HDMI-входа. Есть особенность сформированного сигнала: изображение имеет задержку порядка 0,5 с. При просмотре это никак себя не проявляет — проблемы возникают при использовании пульта ДУ. В случае с кнопочным пультом к задержке реакции можно приспособиться, но при задействовании гироскопического пульта управление крайне затруднительно.

Попытка настройки модулятора через подключение по Bluetooth с выходом в веб-меню не увенчалась успехом. Соединение устанавливалось, происходил переход на веб-страницу, на экране появлялся рисунок модулятора, но при попытке войти в меню настроек появлялось сообщение, что подключен неправильный прибор. Вникать в суть проблемы я не стал, все работало и так. Последний шаг — нужно изменить название канала с MHD003 на «Видео камеры».

В дальнейшем на вход модулятора был подключен HDMI-выход видеорегистратора. Замешивание сигнала с видеорегистратора в сигнал кабельного телевидения осуществляется на абонентский ответвитель ТАН 110, подключенный в направлении суммирования. Это сделано для минимизации затухания сигнала с кабельного ТВ и возможности отключения модулятора. Уровень сигнала увеличен до -7 dB. Далее сигнал делится через делитель на шесть телевизоров. После настройки получено изображение на всех ТВ.

Данную схему можно применить для раздачи изображения с компьютера, Blu-ray-проигрывателя или любого другого источника сигнала высокой четкости.

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