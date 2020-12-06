Операторы кабельного ТВ выступили против контроля своего контента

Им неочевидна необходимость отслеживать трансляцию каналов формата «Охота и рыбалка» и «Русский роман».

Крупные операторы кабельного ТВ назвали необоснованным обременением для бизнеса предложение депутатов обязать их предоставить Роскомнадзору доступ к их сетям для установки специального оборудования.

С его помощью ведомство сможет контролировать контент на распространяемых по кабелю телеканалах на предмет его неправомерности. Соответствующий законопроект во вторник, 17 ноября, в Госдуму внесли депутаты Александр Хинштейн, Сергей Боярский и Максим Кудрявцев (представлен в виде изменений в ст. 46 закона «О связи»). С помощью этого оборудования Роскомнадзор мог бы записывать контент кабельных телеканалов, а затем контролировать исполнение ими закона «О СМИ».

Согласно инициативе оборудование будет принадлежать Роскомнадзору и его установка не потребует дополнительных расходов от операторов. Однако, как заявил РБК вице-президент Ассоциации кабельного телевидения России (АКТР) Михаил Силин, в проекте не указано, кто будет оплачивать каналы связи и обслуживать оборудование, то есть эти расходы могут переложить на кабельных операторов.

Зачем нужен законопроект

Как указано в пояснительной записке, Роскомнадзор не может контролировать около 60% телеканалов и программ, распространяющихся по кабельной сети. Ведомство заключило договоры с 49 крупными операторами кабельного ТВ, «что позволяет охватить контролем только крупные кабельные каналы».

Кроме того, служба регулярно сталкивается с ситуациями, когда при обнаружении нарушений российского законодательства у кабельного канала его вещатель просто заключает договор с другим оператором связи, контролировать который у Роскомнадзора нет возможности.

Всего в России более 1,8 тыс. операторов имеют лицензию на оказание услуг для кабельного вещания. Подавляющее большинство населения — 80% согласно отраслевому докладу Федерального агентства по печати — в 2019 году пользовались услугами платного телевидения: кабельного, спутникового или IPTV. Вслед за ростом потребления платного контента растет и необходимость проводить больше «систематических наблюдений» за кабельными каналами и их вещателями, резюмируют авторы проекта. Кроме того, все чаще операторы связи отказывают Роскомнадзору в заключении договоров, фактически лишая возможности осуществить проверку соблюдения требований законодательства. «Данная ситуация создает риски распространения информации, содержащей публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и свержению конституционного строя, экстремистские материалы, а также материалы, пропагандирующие порнографию, культ насилия и жестокости», — сказано в пояснительной записке.

РБК направил запрос в Роскомнадзор.

Когда появилась идея

По словам Силина, идея подобного законопроекта появилась несколько лет назад, и АКТР выступала против нее. В частности, в октябре 2019 года аналогичный текст законопроекта был опубликован на портале Regulation.gov.ru. Его автором была указана Минкомсвязь (сейчас — Минцифры). В конце прошлого года Медиа-коммуникационный союз, который объединяет крупнейшие телекоммуникационные компании и медиахолдинги, направил письмо Алексею Волину, тогда замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, в котором указывал, что важно определить источник финансирования затрат на установку и эксплуатацию оборудования, а также предусмотреть возмещение соответствующих расходов операторам. Представитель союза опасался, что технические средства контроля могут оказаться несовместимыми с другим оборудованием операторов и повлияют на качество связи, следует из копии письма, которая есть у РБК. Ее подлинность подтвердил представитель Медиа-коммуникационного союза. Он отметил, что изложенная в письме позиция по-прежнему актуальна.

Власти решили контролировать контент всех кабельных телеканалов

Инициатива дополнительных обременений для операторов выглядит странной и необоснованной, считает собеседник РБК в одном из крупных кабельных операторов. Если есть потребность контролировать контент и выявлять неправомерный, то логично осуществлять это на стороне СМИ, а не перекладывать это обязательство на кабельных операторов, пояснил он. «Это мешает развитию отрасли и привносит дополнительные барьеры, которых с каждой принимаемой законодательной инициативой становится все больше», — заключил он.

Представители «Акадо-Телеком» и «МегаФона» также указали, что необходимо будет дополнительно оценить затраты кабельных операторов. Представители «Ростелекома» и «Эр-Телекома» сообщили, что пока изучают документ. Представитель МТС отказался от комментариев.

Нужно ли контролировать кабельные телеканалы

В кабельной среде распространяются как эфирные телеканалы, например 20 общедоступных, которые входят в два цифровых мультиплекса и должны бесплатно предоставляться всем жителям страны, так и тематические телеканалы. По данным MediaScope за первые девять месяцев 2020 года, в топ-5 самых популярных тематических телеканалов вошли «Дом кино» (аудитория — 185 тыс. человек), «Мульт» (123 тыс.), «Русский роман» (96 тыс.), «Кино ТВ» (86 тыс.) и телеканал «Победа» (62 тыс.). «На мой взгляд, подобные телеканалы вряд ли могут служить площадкой для предоставления неправомерной информации, потому что в случае выявления таковой Роскомнадзор может быстро закрыть телеканал», — считает глава информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков.

Технологии и медиа

По мнению Михаила Силина, при последовательном контроле каналов вероятность обнаружения нарушений мала, а при параллельном стоимость мониторинга станет очень большой. Он также считает, что большинство опасного контента проходит через интернет, а не транслируется в сетях кабельного ТВ, поэтому несправедливо, что предлагается установить контроль за кабельными операторами, а не за теми, кто распространяет контент через сеть.

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