Как солнечное излучение может вызвать помехи на телеэкранах

В небе над ЕАО начинается осенняя интерференция.

30 сентября в небе над ЕАО начинается осенняя интерференция — явление, при котором радиоволны Солнца могут перебивать телевизионный сигнал. Большинство пользователей цифрового эфирного ТВ, скорее всего, не заметят изменений в качестве изображения. В ряде случаев возможно периодическое кратковременное "замерзание" картинки, распад ее на пиксели, полное пропадание. График перерывов трансляции телесигнала в каждом населенном пункте доступен на сайте ртрс.рф и в приложении "Телегид" (18+).

Интерференция возникает, когда Солнце встает ровно позади спутников связи. Солнце — мощный источник радиоволн, и сигналы светила "засвечивают" сигнал спутника. Суть явления проще всего представить через аналогию: если позади свечи включить прожектор, свеча станет незаметна в потоке света. Расположение Солнца на прямой линии со спутником связи и земной приемной станцией длится несколько минут, затем благодаря вращению Земли вокруг своей оси спутник связи уходит из-под "солнечной засветки". Во время интерференции изображение на экранах телевизоров может пропадать или рассыпаться. Но длится это недолго — от нескольких секунд до 60 минут.

В ЕАО помехи и кратковременные прерывания сигнала могут наблюдаться вплоть до 20 октября с 12.00 до 13.00.

Солнечная интерференция происходит дважды в год: весной и осенью, это связано с вращением Земли вокруг Солнца и наклоном земной оси. Прежде, при аналоговом телевещании, солнечная засветка перебивала телесигнал и вызывала массовые сбои телетрансляции.

С конца 2019 года жители России смотрят центральное телевидение исключительно в цифровом формате. Цифровые технологии позволили значительно уменьшить воздействие интерференции на прием телепрограмм. Однако совсем избежать влияния Солнца невозможно, во всяком случае, пока.

График моментов интерференции (и возможных перерывов трансляции теле— и радиопрограмм) в каждом населенном пункте публикуется на сайте РТРС в разделе "Временные отключения телерадиоканалов" и в Кабинете телезрителя, а также во вкладке "Вещание" в мобильном приложении "Телегид" (18+).

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