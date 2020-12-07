Как подключить телевизионную антенну

В настоящее время подключения разных типов антенн достаточно унифицирован, чтобы не представлять сложности для пользователей.

Подключение ТВ-антенны не отличается сложностью. Если у вас есть полный комплект для приема сигнала, включающий саму антенну, коннектор, кабель, ресивер и ТВ-приемник, выполнить подключение можно самому.

Единственные нюансы, осложняющие задачу – необходимость правильно выбрать разъем и выполнить настройку, которая может отнять у непрофессионала существенное количество времени.

В настоящее время подключения разных типов антенн достаточно унифицирован, чтобы не представлять сложности для пользователей. Достаточно следовать инструкциям производителя.

Особенности подключения ТВ-антенны

Если подключение выполняется с помощью кабеля, необходимо определить тип разъема. Самый популярный и часто встречающийся, это разъем F-типа, который подходит для аналогового и цифрового сигнала. Его легко узнать по небольшому отверстию, куда входит жила кабеля.

Если ТВ-приемник старой модели и не оснащен таким разъемом, следует приобрести переходник, состоящий из отрезка коаксиального кабеля RF и штекера (винтового или обычного). Желательно покупать винтовой штекер. Он надежнее и обеспечит подключение антенн, разного типа, от обычной – до спутниковой.

Порядок подключения антенны

Соединение антенны с ТВ-приемником производится напрямую или через ресивер (спутниковые антенны), а в ряде случаев в схему включается еще и высокочастотный модулятор. Антенна к этому времени должна быть уже установлена и закреплена на выбранном специалистами месте, от нее прокладывается коаксиальный кабель к месту установки ТВ-приемника.

Последовательность действий при подключении антенны такова: антенный коаксиальный кабель соединяется с ТВ-приемником при помощи штекера; ТВ-приемник включается и настраивается на получение сигнала; регулируется место положения антенны в пространстве до получения наиболее качественного сигнала; производится сканирование каналов; производится точная настройка качества сигнала и настройка ТВ-приемника на получение нужной программы с помощью соответствующих опций меню.

Регламент настройки и регуляции антенны зависит от ее типа, и может производиться: вручную; дистанционно, с помощью предусмотренного в ее конструкции двигателя.

При настройке антенны сканируются каналы телеприемника и одновременно меняется положение антенны до появления наиболее качественной "картинки".

В меню современных ТВ-приемников предусмотрены опции ручного и автоматического сканирования. Если в процессе сканирования вы меняли положение антенны, нужно начать его заново для настройки следующего канала. При этом параметры, при которых ТВ-приемник получает наиболее качественный сигнал, желательно записывать.

Специалисты выполняют настройку приема ТВ-сигнала в том числе с помощью специальных устройств и карт, где отмечены все источники сигнала в районе. Аналогичным образом выполняется подключение и настройка всех типов антенн – домашних, спутниковых, лучевых и массивных.

Отличаются процедуры только порядком настройки каналов на ТВ-приемнике и способом управления антенной при изменении ее положения в пространстве.

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