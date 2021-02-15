Гонщик "Астаны" попал в ТОП-10 по итогам "Тура Прованса"

Победителем стал немецкий гонщик Фил Баухаус из команды Bahrain-Victorious.

Во Франции завершился последний, четвертый этап, шоссейной веломногодневки "Тур Прованса", сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Его победителем стал немецкий гонщик Фил Баухаус из команды Bahrain-Victorious, второе место занял итальянец Давиде Баллерини (Deceuninck-Quick Step), третье — француз Насер Буханни (Arkéa—Samsic). Лучший из "Астаны" — Алексей Власов, он финишировал 25-м.

"Тур Прованса". 4-й этап Авиньон — Салон-де-Прованс. 163,2 км.

1. Фил Баухаус (Германия, Bahrain-Victorious) — 3:47:012. Давиде Баллерини (Италия, Deceuninck-Quick Step)3. Насер Буханни (Франция, Arkéa—Samsic)

25. Алексей Власов (Россия, "Астана")37. Горка Исагирре (Испания, "Астана")57. Алексей Луценко (Казахстан, "Астана")70. Алекс Аранбуру (Испания, "Астана")82. Омар Фраиле (Испания, "Астана")95. Йон Исагирре (Испания, "Астана")123. Харольд Техада (Колумбия, "Астана").

Генеральная классификация:1. Иван Соса (Колумбия, Ineos Grenadiers) — 17:00:172. Жюлиан Алафилипп (Франция, Deceuninck—Quick-Step) — +0:183. Эган Берналь (Колумбия, Ineos Grenadiers) — +0:19

10. Алексей Власов (Россия, "Астана") — +0:5820. Алексей Луценко (Казахстан, "Астана") — +2:3930. Йон Исагирре (Испания, "Астана") — +4:1331. Горка Исагирре (Испания, "Астана") — +4:2237. Харольд Техада (Колумбия, "Астана") — +5:2068. Омар Фраиле (Испания, "Астана") — +12:5696. Алекс Аранбуру (Испания, "Астана") — +21:14.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!